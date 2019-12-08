終止連2黑！11月出口可望見紅　年增率小幅成長

▲隨著台商回台投資、年底旺季等影響，11月出口年增率可望正成長，終止連2黑。（圖／記者徐文彬攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著台商回台投資、以及12月美國可能對3C產品加徵關稅，產生提前效應，加上傳統的年底出口旺季，財政部預計明（9）日將公布11月海關進出口情形。根據財政部估計與學術機構皆認為，11月的出口可望轉正，年增率可望落在1%多到2%多之間。

由於去年9月、10月出口值很高，被財政部形容是「兩大座山」所以即使9月、10月雖有台商回台以及傳統旺季的加持，但是分別年減4.6%與1.5%，呈現負成長。但是，去年11月的出口金額僅為278.1億美元，相對來說超越去年已經沒那麼困難，以及從6月開始我國出口規模已經回復到280億元的動能，所以今年11月可望轉為正成長，有望「見紅」財政部預估大約是1.5%到2.5%之間。

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就外銷訂單來看，雖連續12個月負成長，但是近3個月負成長的情況已經逐漸改善，從8月的-8.3%、9月的-4.9%到10月的-3.5%。加上，中美貿易戰，美國預計在12月中加徵3C產品的關稅，所以有可能提前在11月拉貨，也將提升11月整體出口的表現。

其他學者及研究機構也認為11月出口成長率看法不一，元大寶華綜經院認為，中國大陸不只是11月可能拉貨，加上這次農曆年在明年1月底，較往年稍早，新春的買氣和消費等，也會促進11月、12月的出口，所以11月的出口年增率可望在1.2%到1.7%間；星展銀不那麼樂觀，11月可能會持續負成長，可能會繼續見黑。