　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

終止連2黑！11月出口可望見紅　年增率小幅成長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼基隆港、貨櫃碼頭、貨櫃船、貨櫃,出口,進出口,貿易,船,港口,港。（圖／記者徐文彬攝

▲隨著台商回台投資、年底旺季等影響，11月出口年增率可望正成長，終止連2黑。（圖／記者徐文彬攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著台商回台投資、以及12月美國可能對3C產品加徵關稅，產生提前效應，加上傳統的年底出口旺季，財政部預計明（9）日將公布11月海關進出口情形。根據財政部估計與學術機構皆認為，11月的出口可望轉正，年增率可望落在1%多到2%多之間。

由於去年9月、10月出口值很高，被財政部形容是「兩大座山」所以即使9月、10月雖有台商回台以及傳統旺季的加持，但是分別年減4.6%與1.5%，呈現負成長。但是，去年11月的出口金額僅為278.1億美元，相對來說超越去年已經沒那麼困難，以及從6月開始我國出口規模已經回復到280億元的動能，所以今年11月可望轉為正成長，有望「見紅」財政部預估大約是1.5%到2.5%之間。

請繼續往下閱讀...

就外銷訂單來看，雖連續12個月負成長，但是近3個月負成長的情況已經逐漸改善，從8月的-8.3%、9月的-4.9%到10月的-3.5%。加上，中美貿易戰，美國預計在12月中加徵3C產品的關稅，所以有可能提前在11月拉貨，也將提升11月整體出口的表現。

其他學者及研究機構也認為11月出口成長率看法不一，元大寶華綜經院認為，中國大陸不只是11月可能拉貨，加上這次農曆年在明年1月底，較往年稍早，新春的買氣和消費等，也會促進11月、12月的出口，所以11月的出口年增率可望在1.2%到1.7%間；星展銀不那麼樂觀，11月可能會持續負成長，可能會繼續見黑。

ET快訊
阿乃道歉了！26字回應　看到米砂幸福「突然想放下」
飆進萬里隧道出口前停等！「區間測速」影片曝網罵翻..警公布罰
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

還有雙12！電信業搶攻換機潮　iPhone大降價　新機首降1212元

終止連2黑！11月出口可望見紅　年增率小幅成長

經濟部打造智慧社區遠距照護平台　幫高屏澎百萬民眾顧健康

還有雙12！電信業搶攻換機潮　iPhone大降價　新機首降1212元

公務員看過來！明年起國旅卡平日也能刷　銀行祭神優惠

影／終止連4漲！明日起汽柴油調降2角　加油可再等等

富達看好亞洲市場獲利成長力　兩大機遇推升亞洲股債表現

經濟內外夾攻　「北水」逢低布局港股　今年低撈2000億港元

勞工留職停薪、育嬰假可繼續加勞保嗎？ 勞保局回應了

零利率時代理財術！　定存族靠3妙招不怕錢被悄悄偷走

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

終止連2黑！11月出口可望見紅　年增率小幅成長

經濟部打造智慧社區遠距照護平台　幫高屏澎百萬民眾顧健康

還有雙12！電信業搶攻換機潮　iPhone大降價　新機首降1212元

公務員看過來！明年起國旅卡平日也能刷　銀行祭神優惠

影／終止連4漲！明日起汽柴油調降2角　加油可再等等

富達看好亞洲市場獲利成長力　兩大機遇推升亞洲股債表現

經濟內外夾攻　「北水」逢低布局港股　今年低撈2000億港元

勞工留職停薪、育嬰假可繼續加勞保嗎？ 勞保局回應了

零利率時代理財術！　定存族靠3妙招不怕錢被悄悄偷走

現身鴻海威州廠與員工同慶里程碑　郭台銘：明年投資會更重要

剛餵完狗打開「草仔粿」　汪又來逼視！爸無奈求饒：這我的...

爸媽爬山合照！猴子亂入「檢查屁屁」　網笑：屁股痛？

大專棒聯／再見妨礙守備　台體9局逼和輔大兩隊同戰績

醒來胖成米其林！醫揪水腫問題出在「膀胱、腎」3問題：不喝水更糟

比特犬「霸占阿公」還斜眼偷看　媽傻眼：誰說不養狗？

冬盟／不光球來就打　朱祥麟動腦設定策略

響應國際移民日　花蓮「享異市集」展現新住民多元文化

2019菲律賓聖誕節活動在桃園　游建華感謝班納友致力台菲交流

爭取12週「有薪育嬰假」　美國國會用太空部隊當交換條件

人夫愛吃紫白長條！朋友竟一旁嫌「很噁心」…網看完嗨喊：超九層塔超讚

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

財經熱門新聞

零利率時代理財術　定存族靠3妙招準沒錯

留職停薪、育嬰假可繼續加勞保嗎？ 勞保局回應了

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

國旅卡平日也能刷　基本回饋拚1.3%

11國銀海外聯貸踩雷51億　國泰世華銀未參貸

台商回流商機　台企銀增資需求上看百億

台灣搶人才無競爭力　謝金河指出兩大關鍵制度出問題

搶攻換機潮　各電信業推雙12專案

2020前景光明！法人一致看好台股表現　重點都在這些產業

逢低布局港股　北水今年低撈2千億港元

台新金吳東亮點亮聖誕樹　員工浪漫求婚共譜幸福樂章

勞工要注意！　特休假沒休完可遞延1年、或換算成工資

11家國銀海外聯貸案驚傳踩雷　金管會緊盯持續監控51億元總曝險

加油再等等　汽油調降2角

更多熱門

相關新聞

日韓局長級對話16日登場　談出口管制

日韓局長級對話16日登場　談出口管制

日韓政府貿易管理局長級對話16日即將在東京登場，這是2016年6月以來，雙方時隔3年半的政策對話，也是日本對南韓實施出口管制後的第一場政策對話。目前雙方貿易官員4日在奧地利維也納的工作層級籌備會議已經落幕，根據南韓會後新聞稿，這場政策對話將談及敏感技術轉讓及出口管制計畫相關政策，加深雙方在貿易管理制度方面的理解。

地下經濟檯面化　增400億元營業稅收

地下經濟檯面化　增400億元營業稅收

高資產族逢大選轉觀望　自住客挑1500萬內物件出手

高資產族逢大選轉觀望　自住客挑1500萬內物件出手

總統大選干擾　11月房市交易進入減速期

總統大選干擾　11月房市交易進入減速期

時隔20年　日啤酒銷南韓掛零

時隔20年　日啤酒銷南韓掛零

關鍵字：

財政部出口11月

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

Hold住姐崩潰曝近況照！

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

強烈大陸冷氣團發威！11縣市晚起再探10°C

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面