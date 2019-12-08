　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

物流業者掌櫃搶攻「白帥帥」無人經濟　攜手洗衣業者「幫你智能化送洗！」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲智能櫃業者「掌櫃」結合專業洗衣服務，搶攻無人經濟商機。（圖／掌櫃提供）

▲智能櫃業者「掌櫃」結合專業洗衣服務，搶攻無人經濟商機。（圖／掌櫃提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣洗衣市場年產值超過90億元，連物流業者也動心。智能櫃公司「掌櫃」表示，自即日起與洗衣業者「易立洗」合作，推出接地氣的洗衣服務，全台近1000個掌櫃櫃點都可送洗，幫民眾解決換季時的衣櫃難題，搶攻「白帥帥」商機。

依據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2017年台灣洗衣市場達到90.4億元，5年來成長14%；其中，傳統洗衣店的店數萎縮，但自助洗衣店店數達1360家成長超過一成；看好小家庭租屋族對自助洗衣的需求日增，吸引超商業者全家便利商店、智能櫃業者掌櫃紛紛搶進自助洗衣市場。

請繼續往下閱讀...

掌櫃表示，智能櫃為物流業的最後一哩路，深入各大辦公場所及住家社區大樓，不僅能寄取包裹、繳費，現在多了送洗衣物服務，透過科技讓消費者的日常生活更方便，與他們靠得更近，成為大家生活最好幫手。

民眾只要在「易立洗」官網填單後，接著將待洗衣物妥善包裝後，放入「掌櫃」櫃點，就可輕鬆完成寄送；經過易立洗估價、匯款付費，並完成洗滌、整燙作業後，洗淨的衣物會再寄到指定掌櫃櫃點取回。即日起至明年二月底為止，透過掌櫃洗衣服務，單筆還可現折50元。

易立洗負責人陳春生表示，這次與掌櫃的合作，能夠提供更彈性的收取件時間，把整個收、取件的服務範圍再擴大；除了飲食外送服務外，也把洗衣服務正式跨入到懶人經濟的範疇，更能夠深入到全台用戶的家中，搶攻無人經濟商機。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
「1.7億車隊迎娶」男星帥兒娶媳婦！席開120桌　5輛飛天女
300億前夫娶小三「正宮爆瘦剩22公斤」慘賣個人收藏治病
孫安佐再打臉米砂！首PO閃照「只有阿乃是我最愛」：把她追回來
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

經濟部打造智慧社區遠距照護平台　幫高屏澎百萬民眾顧健康

慧洋7艘新船將入隊　毛利率近五成挹注2020營運表現

再生能源躉購費率出爐　經部：力拚年底完成審定作業

台商回台投資再添二案　陳建仁：台Q4經濟成長率居四小龍之首

漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

昇陽半導體也加碼！經部：四家根留台灣龍頭企業投資168億添柴火

閥門龍頭拿下西門子、美孚訂單　捷流閥業明年一月掛牌上櫃

夜市券延長至明年一月底　經長：帶動農曆過年消費買氣

加油再等等！專家預估下周油價有望降價四角

晶華攜手舊振南季季推創意甜點　打造精品美食聚落搶攻高端客

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

物流業者掌櫃搶攻「白帥帥」無人經濟　攜手洗衣業者「幫你智能化送洗！」

終止連2黑！11月出口可望見紅　年增率小幅成長

經濟部打造智慧社區遠距照護平台　幫高屏澎百萬民眾顧健康

還有雙12！電信業搶攻換機潮　iPhone大降價　新機首降1212元

公務員看過來！明年起國旅卡平日也能刷　銀行祭神優惠

影／終止連4漲！明日起汽柴油調降2角　加油可再等等

富達看好亞洲市場獲利成長力　兩大機遇推升亞洲股債表現

經濟內外夾攻　「北水」逢低布局港股　今年低撈2000億港元

勞工留職停薪、育嬰假可繼續加勞保嗎？ 勞保局回應了

零利率時代理財術！　定存族靠3妙招不怕錢被悄悄偷走

「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

大專棒聯／B組戰況太刺激　4隊搶最後一張複賽門票

貪吃貓專門偷主人食物　買回整包墨西哥餅…20片全被各咬一口

冷戰該哄女友嗎？他曝「男生超直想法」　網友哭喊：原來自己不重要

請筆記！「別把幸福寄託別人身上」　女孩們早該懂的7件事

「EXO最紅的時候MV都出國拍」　SUHO嗆SM：現在連旅館房間都變小

吳宗憲揭當年「未婚生子」內幕...爆和莫文蔚有關！全場噗嗤大笑

那邊長痘痘！台南男伸手狂摳…下秒噴鮮血「瞬間軟掉」

2019第36屆曾文水庫馬拉松熱情開跑　黃偉哲為選手們加油

桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

財經熱門新聞

零利率時代理財術　定存族靠3妙招準沒錯

留職停薪、育嬰假可繼續加勞保嗎？ 勞保局回應了

國旅卡平日也能刷　基本回饋拚1.3%

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

11國銀海外聯貸踩雷51億　國泰世華銀未參貸

搶攻換機潮　各電信業推雙12專案

台商回流商機　台企銀增資需求上看百億

台灣搶人才無競爭力　謝金河指出兩大關鍵制度出問題

勞工要注意！　特休假沒休完可遞延1年、或換算成工資

2020前景光明！法人一致看好台股表現　重點都在這些產業

台新金吳東亮點亮聖誕樹　員工浪漫求婚共譜幸福樂章

逢低布局港股　北水今年低撈2千億港元

郵局不能領200元了！中獎發票來這11家

11家國銀海外聯貸案驚傳踩雷　金管會緊盯持續監控51億元總曝險

更多熱門

相關新聞

DHL電動車隊WORK L前進美國服役

DHL電動車隊WORK L前進美國服役

全球規模最大的物流集團德國郵政DHL，收購電動車公司Streetscooter後，打算開始採用其生產的電動貨車WORK L當作快遞的貨車，並傳出明年初將電動貨車WORK L派往美國市場服役，但目前尚未確定會從美東還是美西開始這項計畫，其他物流業者也打算陸續跟進採用純電貨車進行送貨服務，努力打造零排放的未來願景。

逆風公益助5萬青年提升就業力

逆風公益助5萬青年提升就業力

嘉里大榮搶攻高科技業物流商機　今年前三季每股賺2.15元

嘉里大榮搶攻高科技業物流商機　今年前三季每股賺2.15元

中菲行協助打造全球第二大太陽光電廠　為墨西哥130萬戶家供電

中菲行協助打造全球第二大太陽光電廠　為墨西哥130萬戶家供電

貿協打造全台最大數位貿易平台　狂吸13億美元商機

貿協打造全台最大數位貿易平台　狂吸13億美元商機

關鍵字：

洗衣掌櫃物流全家便利商店

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

Hold住姐崩潰曝近況照！

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面