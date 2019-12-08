物流業者掌櫃搶攻「白帥帥」無人經濟　攜手洗衣業者「幫你智能化送洗！」

▲智能櫃業者「掌櫃」結合專業洗衣服務，搶攻無人經濟商機。（圖／掌櫃提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣洗衣市場年產值超過90億元，連物流業者也動心。智能櫃公司「掌櫃」表示，自即日起與洗衣業者「易立洗」合作，推出接地氣的洗衣服務，全台近1000個掌櫃櫃點都可送洗，幫民眾解決換季時的衣櫃難題，搶攻「白帥帥」商機。

依據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2017年台灣洗衣市場達到90.4億元，5年來成長14%；其中，傳統洗衣店的店數萎縮，但自助洗衣店店數達1360家成長超過一成；看好小家庭租屋族對自助洗衣的需求日增，吸引超商業者全家便利商店、智能櫃業者掌櫃紛紛搶進自助洗衣市場。

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掌櫃表示，智能櫃為物流業的最後一哩路，深入各大辦公場所及住家社區大樓，不僅能寄取包裹、繳費，現在多了送洗衣物服務，透過科技讓消費者的日常生活更方便，與他們靠得更近，成為大家生活最好幫手。



民眾只要在「易立洗」官網填單後，接著將待洗衣物妥善包裝後，放入「掌櫃」櫃點，就可輕鬆完成寄送；經過易立洗估價、匯款付費，並完成洗滌、整燙作業後，洗淨的衣物會再寄到指定掌櫃櫃點取回。即日起至明年二月底為止，透過掌櫃洗衣服務，單筆還可現折50元。



易立洗負責人陳春生表示，這次與掌櫃的合作，能夠提供更彈性的收取件時間，把整個收、取件的服務範圍再擴大；除了飲食外送服務外，也把洗衣服務正式跨入到懶人經濟的範疇，更能夠深入到全台用戶的家中，搶攻無人經濟商機。

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