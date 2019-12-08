參選總統禁自家記者查他財產　彭博：領了薪水就要接受限制

▲ 彭博現年77歲，身價552億美元。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國彭博公司創辦人、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）上月底正式宣布，參選民主黨2020總統初選，同時要求旗下《彭博》新聞社（Bloomberg News）記者不得針對他與其他民主黨候選人進行調查報導，引起爭議。他日前受訪時對此表示，記者身為員工，既然拿彭博的薪水，就必須接受一些限制。

彭博確定角逐總統候選人後，《彭博》便宣布，不再對老闆進行調查式報導，包括其財產狀況；為求公平，範圍也擴大到其競爭對手在內的所有民主黨參選人，但將持續對共和黨籍總統初選參選人、目前正在執政的總統川普（Donald Trump）進行報導。

這項消息不僅招來川普陣營批評，也引發內部員工不滿。川普競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）2日聲明指控，《彭博》立場偏頗，未來禁止《彭博》記者出席川普競選造勢活動，不再發放採訪證。《彭博》總編輯麥克列威特（John Micklethwait）則回應，媒體有必要針對現任政府進行報導，因此將持續對川普的公正報導。

彭博6日接受CBS專訪時表示，「《彭博》記者會援引其他許多媒體的報導，例如《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》。如果人們看《彭博》新聞，有很多方法可以獲得候選人的資訊。」

節目主持人提到，《彭博》記者也紛紛抱怨，因為自家老闆參選就不能調查其他民主黨參選人有失公平。彭博對此回應，「好吧，我們必須學會接受一些事情。他們有領薪水，但就會背負一些限制和責任。」

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。