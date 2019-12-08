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「石頭砸死夫妻」淫屍3hrs！噁男吞藥自帶套套　接著硬上10歲女童

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記者黃心瑀／綜合報導

印度近日殘忍性侵殺人案件頻傳！一名38歲男子納西魯丁（Nasiruddin）日前無預警地，在深夜拿著石頭闖入一間房子，砸死住在裡頭的一對夫婦及其4個月大的兒子，在殺人之後，他更玷汙了屍體查達3小時的時間，並性侵傷害了當時仍在屋內的10歲女童。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度的北方幫，變態的納西魯丁被描述為「性愛成癮」和「戀屍癖」，他在11月底的一天晚上闖進了一間家庭住宅，用石頭毆打分別為35歲的丈夫以及30歲的老婆。

將屋內的大人都殺死之後，納西魯丁將目標轉向4個月的的男嬰，隨後對30歲老婆遺體起了色心，並與屍體發生了性行為，時間更長達3個小時；不過他還是不滿足，在發現房內還有一名10歲女童後，他同樣的對其施暴跟性侵，行徑十分可惡。

印度警方調查員辛格（Azamgarh Triveni Singh）表示，納西魯丁承認服用了刺激性的藥物，並隨身攜帶保險套預謀犯罪，除了這起案件，他也曾在印度北部犯下類似的罪刑，並在犯案過程將玷汙屍體的模樣錄下，並將影片展示給其他人看。

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