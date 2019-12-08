經濟部打造智慧社區遠距照護平台　幫高屏澎百萬民眾顧健康

▲經濟部在高雄、屏東、澎湖等縣市建置「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」，串連200餘間合作醫療院所診間資訊與服務，目前使用已累計超過百萬人次。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣正式邁入高齡化社會，為提供偏鄉醫療照護資源，經濟部在高雄、屏東、澎湖等縣市建置120處社區健康服務據點，串連200餘間合作醫療院所診間資訊與服務，目前使用已累計超過百萬人次。

依據統計，台灣107年高齡人口(65歲以上)已超過14%，正式邁入高齡化社會；而55-64歲民眾患慢性病者佔40.68%，65歲以上增加為64.88%。面對高齡化社會、慢性病普及率高、照護服務資源不均、服務建置與維運成本高等問題，經濟部工業局近年推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，幫偏鄉民眾顧健康。

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官員指出，「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」，在高屏澎13行政區建置120處社區健康服務據點，串連200餘間合作醫療院所診間資訊與服務，試煉健康照護商業模式，目前已累積高達12萬名註冊會員，其中50歲以上熟齡族使用率約佔七成。

為融入民眾生活接地氣，民眾可於計畫所打造之健康服務據點，使用整合式生理健康量測站，利用雲端平台紀錄並長期追蹤個人健康數據變化，並到計畫合作醫療院所與診間，讓醫師利用個人健康紀錄進行諮詢與輔助診療。

另外，計畫團隊更透過參與如高雄萬年季、澎湖花火節、屏東設計展等大型活動，辦理社區及醫院衛教健康講座、失智篩選等活動，將原本嚴肅無趣的醫療事務或健康促進融入民眾生活。

經濟部表示，目前相關服務也已擴展到泰國及馬來西亞等國，未來將朝滿足醫院端量測需求、智慧化社區自主健康營造，以及職場健康檢查等商業模式發展。

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