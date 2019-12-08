俄羅斯億萬富商「遛狗車禍身亡」　15年摯友質疑：有人故意撞的！

▲俄羅斯49歲富翁奧布雷傑斯基（Dmitry Obretetskiy）在英國發生車禍身亡。（圖／翻攝Twitter@Donnightman）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯億萬富翁奧布雷傑斯基（Dmitry Obretetskiy）舉家搬到英國，11月25日出門遛狗，卻在住家附近發生車禍，昏迷好幾天以後，11月30日不幸過世，他的15年好友波羅夫科夫（Pavel Borovkov）堅稱，一定有人刻意犯案。薩里（Surrey）警方表示，3名駕駛發生事故之後都留在現場，沒有肇事逃逸的跡象，全案仍在調查當中。

薩里警方5日發布聲明，49歲的奧布雷傑斯基25日下午16時45分左右發生車禍，立刻被送往醫院，但傷勢太過嚴重，昏迷好幾天以後，11月30日仍不幸過世，狗狗奧斯卡（Oscar）也因此喪生。他們指出，案發地點在死者位於奧克斯肖特（Oxshott）的豪宅附近。

警方指出，這起意外導致3輛車相撞，駕駛全都留在現場，沒人肇事逃逸，同仁目前仍在追查監視器畫面與行車紀錄，還沒逮捕任何人。根據家屬聲明，奧布雷傑斯基是一個「安靜且低調的人」，「我們失去了一位充實我們生活、非常了不起的人。我們希望大家不要臆測事故的狀況，因為這可能會影響正在進行的調查，也會在最艱難的時刻，為我們帶來額外的焦慮與痛苦。」

▲BBC報導，奧布雷傑斯基在奧克斯肖特（Oxshott）華倫巷（Warren Lane）遛狗，不幸發生意外。（示意圖／翻攝Google Map）

住在對面的鄰居法德傑布（Aleksi Fadejeb）表示，雖然同為俄羅斯人，但彼此其實不太熟識，只會彼此打招呼，「奧布雷傑斯基試圖穿越的那條馬路非常危險，我2周前才在那裡失去了我的狗。我知道奧布雷傑斯基的家人一定非常悲痛，聽說他們現在在俄羅斯。」

波羅夫科夫與富商擁有15年的好交情，他向網站「俄羅斯生活」（Russian Life）表示，懷疑好友是被刻意殺害的，「你知道的，倫敦人開車都非常謹慎小心，我不會排除他是刻意被（車子）撞倒的事實。」他事後接受CNN採訪時，強調自己的想法是「正確的」。

《每日郵報》報導，奧布雷傑斯基一名商業夥伴涉嫌從員工身上騙取2600萬盧布（大約1241萬新台幣），目前正在俄羅斯坐牢。他與合夥人托齊克（Dmitry Tozik）、納巴奇科夫（Alexander Nabatchikov）成立的公司「伊夫拉茲建築」（Evraz-Building）被600名員工指控拖欠2600萬盧布薪水，甚至故意讓一間水泥鋼筋公司破產。但是，目前仍不清楚死者是否涉入上述任何一起案件。

據了解，奧布雷傑斯1991年在俄國伏爾加格勒（Volgograd）成立「瑪格納特貿易企業」（Magnat Trade Enterprise），成為瑪氏食品（Mars）、雀巢（Nestle）與寶僑（Procter & Gamble）的官方經銷商，他好幾年前就與家人搬到英國居住。

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