空橋地板「破大洞」！母開心錄小孩走路　下秒1歲女兒5樓踩空墜樓亡

▲ 母親在女兒後方錄影。（圖／翻攝自臉書／Supermarket Borneo）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞日前發生一起悲劇，一名女子帶著年幼的孩子們出遊，吃完飯後看著興奮的孩子在連接兩棟大樓的空橋上跑跳，一邊拿著手機錄影，沒想到下秒就眼睜睜看著不到2歲的小女兒墜樓。原來是空橋連接對面大樓的部分踏板沒有鋪滿，導致女童踩空，當場死亡。

這名母親Johor來自柔佛州峇株巴轄縣，日前和全家人到沙巴州兵南邦旅遊，在這棟大樓5樓的餐廳吃完午餐。她讓分別為3歲及1歲7個月大的2個女兒在走道及空橋上玩耍，自己則稍稍落後、拿著手機錄影。監視器影片可見，2名女童走到空橋盡頭時其中1人突然消失，Johor隨後探頭往下查看，接著驚慌地拉著大女兒的手往回跑。

這起事件約發生1日在下午3時40分，女童在4時30分被判定死亡。事後警方向媒體發出的聲明誤稱影片中的姊妹是一對兄弟，且暗示Johor並未善盡照顧孩子的責任，只顧著在後方錄影，放任她們的行為，導致輿論一致將責任歸咎於Johor。

▲ 點擊可看空橋地板未鋪滿的照片。

▲ 母親拍下的影片顯示，她距離女兒非常近。

女童的叔叔Roger Chow向《每日快報》（Daily Express）指控，警方聲明明顯有誤。他說明，監視器及Johor以自己的手機錄下的影片都顯示，她距離2個孩子非常近，且大樓管理人員並未張貼任何警示標語，才會導致女童及Johor在毫無戒心的狀況下持續往前走，釀成悲劇。

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