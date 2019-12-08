蠍子又登上聯航　肆意鑽進女客褲管還偷咬一口

▲ 聯航又出現蠍子。示意圖，非本文當事飛機。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女士搭乘美國聯合航空（United Airlines）一架自舊金山飛往亞特蘭大（Atlanta）的1554航班，不料在飛行途中，腿上忽然有刺痛的感覺，直到如廁時才發現居然因遭「蠍子」咬傷所致。蠍子雖不常見，但聯航卻已不是第一次有蠍子出現，2017年也曾有加拿大籍男子被蠍子咬傷的事件。

據《今日美國》、BBC報導，國外一名女士在週四（5日）早上時，搭乘美國航聯從舊金山飛往亞特蘭大的1554航班，然而在飛行途中，腿上突然有刺痛的感覺。過沒多久後，她便決定起身上廁所，不料竟有一隻活生生的蠍子從她的褲子上掉了下來，並快速爬開。

▲女乘客遭蠍子咬傷腿部。示意圖，非本文當事蠍子。（圖／取自Pixabay）



這名女乘客在被送往醫院前已先接受醫護人員的治療，聯航則發布聲明表示，得知乘客在飛行過程中被蠍子咬住後，「我們的機組人員立即做出回應，並諮詢了提供醫療指導的當地醫生。」且當乘客被送往醫院後，聯航也持續與對方保持聯繫，以確保其健康。

雖然蠍子並不是太常見的生物，但在今（2019）年初，印尼獅航（Lion Air）也曾有一隻蠍子從行李架爬動的影片流出；而在2017年時，一名加拿大籍的男乘客理查德.貝爾（Richard Bell）搭乘聯航時，也曾遭蠍子咬傷，當時雖有獲得補償，但航班卻也因此延遲。

►欸~妳過來一下！妳過來一下