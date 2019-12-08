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還有雙12！電信業搶攻換機潮　iPhone大降價　新機首降1212元

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▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲不只雙11，各家電信業看好年底換機潮，紛紛祭出雙12優惠方案，讓消費者撿便宜。（圖／路透、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

不只「雙11」，還有「雙12」，隨著年底的聖誕節、傳統的換機潮，各家電信業者紛紛祭出「雙12」方案，遠傳推出iPhone 11全系列首降1212元；iPhone Xs Max則最高可降8000元，中華電信除了原聖誕節專案外，也加碼推出「雙12加碼」優惠，購買iPhone XS或iPhone XS Max單機則可折2000元，消費者趁機撿便宜。

電信三雄都有針對雙12推出優惠方案，以中華電信來說，12月即有推出「溫馨聖誕 暖心獻禮」，活動時間自即日起到明年元旦，搭配大4G購機方案，包含24、30、36個月購買iPhone XS、iPhone XS Max，月繳999、1199元購機折2000元、月繳1399元以上，購機折4,000元，最高現省2萬600元，刷卡還可以再享受6期0利率。

請繼續往下閱讀...

以中華電信聖誕節專案、購買iPhone XS 64G為例，目前市價3萬2900元若搭配中華電信1399元資費方案，綁約36個月，手機為1萬2300元，就比原價省了2萬600元。「雙12」中華電信再加碼，行動客戶購單機購買iPhone XS、iPhone XS Max單機可享受折2000元，享搭配指定銀行信用卡享最高6期0利率優惠。

台灣大哥大則是針對iPhone 7、iPhone 8專案，只要搭配1399元資費，iPhone手機0元起，上網吃到飽還享網外1300分鐘免費通話，以1399資費方案來說，購買iPhone 8 128G手機，原本要3300方案，現在只要300元，現省3000元。

遠傳電信則是從即日起到週四(12日)iPhone11全系列限降1212元，以1799資費方案，搭配iPhone 11 64G，手機只要88元就可以入手；另外iPhone Xs Max搭配資費，最高也可以降8000元。遠傳表示，限時降價1212專案是指活動期限內，申辦iPhone 11系列搭配999以上資費，簽約36個月，手機專案價限時降1212；iPhone Xs Max系列搭配999以上資費，簽約24、30、36個月，手機專案價限時降價最高降8000元。

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