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紐時：200以上香港示威者逃到台灣　漁民開價30萬走私700公里

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▲▼香港,反送中,遊行。（圖／路透社）

▲香港示威遊行中有上千人被逮捕。（圖／路透社）

記者丁維瑀／編譯

《紐約時報》8日報導，根據律師、牧師與其他支持者的說法，香港6月爆發示威運動以來，已有超過200多名年輕的抗議者逃到台灣。此外，還有漁民以每人1萬美元（約台幣30萬元）的價格，出售約700公里路程的乘船服務。

3名學生背著包包，頭髮凌亂，他們之前參與香港示威運動，在前線投擲汽油彈，然而，警方逮捕2名他們的朋友後，他們擔憂自己成為下個目標，便透過私人的網路組織尋求幫助，幾小時後，他們搭機來到台北。其中一名示威者說，「我們在規避法律」、「沒有太多時間搞清楚發生什麼事情」。離開機場後，這群人坐上一輛黑色貨車，奔向不確定的未來。

根據幫助他們的律師、牧師與其他支持者說法，這些學生是200多名從香港逃往台灣的部分示威者。有律師表示，數十名抗議者近期幾周抵達台灣，他們逃出被警察包圍的大學。自6月活動以來，有5000多人被逮捕，數百人面臨指控，可能面臨嚴重裁決。

報導指出，雖然有些人誓言繼續奮戰，但也有示威者希望離開香港，他們害怕自己在法庭遭到不平等的待遇。律師Chris Ng說，「他們知道丟磚塊可能導致10年徒刑，對香港的司法系統失去信心。」

從香港到台灣的路線中，一個祕密組織已開始行動，悄悄替示威者安排住處，還有捐贈者以及援助團體買下機票，來到機場掩護他們。甚至，有漁民發現商機，提供要價30萬台幣的服務。

台北基督長老教會濟南教會54歲牧師黃春生（Chun Sen Huang）打趣說著，他已習慣意想不到的會眾。據了解，他負責與香港的人員協調，安排在教堂的住處，同時替示威者聯繫台灣的律師、醫師、救援小組與學校等，甚至是在祈禱的時候，他也要用手機處理各種請求。黃還提到，他聽說有名示威者遭港警侵犯，需要一艘船讓她前往台灣，進行墮胎手術。

黃春生幫忙找到一名律師，讓年輕的示威者可以取得暫時的學生簽證。在22年牧師生涯中，他曾幫助幾名異議人士離開中國，但沒看過這種程度的行動，「黑暗永遠不能擊敗光明」、「我相信民主與自由一定會打敗極權主義」。

▲▼香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）

▲香港理工大學抗議人士遭上銬。（圖／路透）

一名48歲的社工說，她幫助11名逃往台灣的示威者支付相關費用，她自己沒有小孩，所以自覺有責任協助年輕人，「如果我被逮捕，至少我可以驕傲，我曾幫助這些人對抗極權主義。」她要求匿名。

報導指出，示威者經由正規管道前來時，台灣政府通常每月會准予簽證，經常能夠續簽。22歲的丹尼爾（Daniel）自7月後就一直住在台灣，他延長旅遊簽證的效期，因為他覺得自己在初期示威活動中的定位「相當激進」。

衝進香港立法會大樓後，監視器捕捉到丹尼爾的面孔。他說，隔天有兩名警察攔住他並說認出他了，「那刻，我不能再欺騙自己了，我真的得離開家。」雖然他沒有被逮捕，內心仍覺得不安，目前，他的生活費由一個援助團體支付，他擔心這不是長久之計，種種壓力之下，他還諮詢心理醫師，被診斷出創傷後壓力症候群。

丹尼爾回憶，就在他從香港離開之前，他站在通往家門樓梯的底部，淚流滿面，總是不斷想起這個畫面，「我知道我可能再也無法回到香港，再也見不到我的家跟我的母親。」

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