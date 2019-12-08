佛光山南台別院人間大學研習　影片快速剪輯速成班

▲佛光山南台別院人間大學台南分校的「快速剪輯速成班」，莊晨鴻講師分享剪接、音效概論、實務運用，以及教導會聲會影剪輯軟體的操作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一部影片的構成需要哪些階段呢？前期構思、執行拍攝、後期製作，甚至是宣傳活動等等，都是一部影片能否「完整」展現於觀眾面前的重要元素，在這影像隨之可見的時代，人們對於影音的需求與認識也日漸增多，無論是一般日常的紀錄，又或是重要時刻的紀念，影片都成了不可或缺的生活部分。

那麼，除了透過常見的手機APP進行編修之外，還有其他選擇嗎？這堂開設在佛光山南台別院人間大學台南分校的「快速剪輯速成班」，就是相當實用的入門首選。

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因應不少學員的剪輯需求，此次特別邀請擁有豐富教學經驗，曾任教於澎湖科技大學、國立聯合大學，現任台北數位集團廣告導演的莊晨鴻講師前來分享剪接、音效概論、實務運用，以及教導會聲會影剪輯軟體的操作。

講師一開始以法國盧米埃爾兄弟於1895年拍攝的首部黑白無聲短紀錄片《火車進站》（法語：L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat）開始說起，讓學員了解到電影最早的雛形，更由1925年蘇聯蒙太奇大師艾森斯坦執導的《波坦金戰艦》（Battleship Potemkin）講解剪輯的手法，亦透過剪接師的工作內容實錄，講述影片的多種風格、形式與毛片後製節奏與時間掌控的諸多細節。

此外，為使學員輕鬆了解不同廣告主題之於剪輯方式的箇中差異，講師列舉許多生活常見的廣告類型，也分享不少實用的學習資源網站及影片，讓看似複雜的剪輯概念變得簡單易懂許多。然而，除了剪輯概念的釐清之外，轉場與音效也是影片中的要角。好的轉場不僅讓人為之一亮，亦是劇情接連的重要橋樑；音效更是不用說了，電影幕後的配樂及擬音（Foley）的世界，絕對是有聲電影發明之際最重要的角色。

在認識了影片構成的諸多細節與關聯後，講師緊接著帶領學員進行實作的練習，藉由實際操作的過程讓大家進一步理解影片資源、元件的各種運用。過程中大家發問及討論都十分踴躍，不少學員甚至勤做筆記，學習氣氛相當熱烈。在冬日暖陽的陪伴下，佛光山南台別院人間大學台南分校特別開設的「快速剪輯速成班」想必讓所有參與學員都擁有了一個充實且美好的週末時光。

興趣需要培養，潛能也必須不斷的開發與活絡；佛光山南台別院秉持文化弘揚佛法、以教育培養人才以共修淨化人心、以慈善福利社會的信念，持續推動多元講座、社教及遠距課程，期望能提供學員一個自我肯定、養成與成長交流的學習環境。諸多課程皆陸續開設，歡迎大眾踴躍報名，詳情請洽佛光山南台別院(06) 293-2777。