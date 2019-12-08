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公務員看過來！明年起國旅卡平日也能刷　銀行祭神優惠

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▲國旅卡。（圖／翻攝自交通部觀光局）

▲國旅卡明年放寬刷卡優惠，許多銀行也紛紛迎接商機。（圖／翻攝自交通部觀光局）

記者吳靜君／台北報導

明（2020）年國旅卡刷卡限制將放寬，為了迎接這股商機，各銀行也紛紛祭出優惠，來搶商機。永豐銀表示，提供持卡人更多優惠，包含1.3%的現金回饋，甚至結合五大行動支付、不限通路，可以再加碼到2%；玉山銀明年起也有加碼優惠，指定行動支付也可以回饋至2%、指定旅行社、交通最高現金回饋也可以達1.5%。

行政院鬆綁國旅卡使用限制，讓平日也可使用，對於全台55萬名持卡人來說，是一大福音。因此各家銀行也針對國旅卡的運用，推出優惠，希望可以吸引公務員上門，擴大商機。

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永豐銀表示，明年元旦起將針對國旅卡提供更多的獨家優惠，像是現金回饋1.3%，綁定五大行動支付，以五大行動支付Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Garmin Pay、Fitbit Pay綁定永豐國旅卡，再加碼回饋0.7%（每月上限500元），最高即為2%。

▲▼玉山銀行攜手雄獅旅遊、易遊網，即日起至年底刷玉山公務員國旅卡，最高享8%回饋。（圖／玉山銀行提供）

▲玉山銀行明年國旅可也有相當誘人的優惠。（圖／玉山銀行提供）

另外，在實體通路或網路銀行刷卡分期交易，還有1.6%的現金回饋無上限；還有不限消費金額，首年享一次免費機場單程接送等服務。

目前有與國旅卡結合的銀行，除了永豐銀之外，還有玉山銀行、玉山銀行、聯邦銀行及中國信託銀行。玉山銀行的基本現金回饋為1%，沒有金額、門檻限制，此外，明（2020）年起玉山國旅卡指定的行動支付也最高可以回饋到2%，活動期間也就是明年的1月到年底；指定的旅行社或者客運消費，最高1.5%的現金回饋；活動期間加碼回饋最高可以達7200元。

聯邦銀行的基本現金回饋有1.1%，但是只要首刷在核卡三個月內，新增一般消費享受5%現金回饋，最高回饋300元。中信銀則是現金回饋1.05%，直接折抵次月帳單，回饋無上限。

銀行業者表示，國民旅遊卡是許多公務人員假日消費支付的首選，目前全台灣約有55萬名持卡人，明年起刷卡限制放寬後，公務人員平日下班後也能刷國民旅遊卡，更為市場注入商機。

▼國旅卡優惠比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

▲▼國旅卡,優惠,。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

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