印度工廠清晨大火「多人受困」暴增至43死　外牆燒到焦黑

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度德里(Delhi)8日清晨5時許一處工廠發生大火,稍早一度傳出多人受困消息,目前火勢已被控制。令人遺憾的是,這場火災奪走至少43條人命,另有多人受傷。此一消息已獲得官員證實,但起火原因仍有待釐清。

綜合NDTV、印度斯坦時報報導,當局清晨約莫5時22分接獲火災通報,隨即動員大批消防人力到場救援。據了解,多名受困傷者已救出,送往周邊醫院接受治療。根據現場畫面,可見大量煙霧從建築物內部竄出,且外部牆面也有大片焦黑痕跡,救護車趕到現場協助救援,運送傷者。

根據稍早消息,當局已從大樓內救出至少50人,但受困者是否已經全數救出,仍有待釐清。

談及這起重大火災事件,印度總理莫迪(Narendra Modi)形容,這是一起「可怕」(horrific)的事故,並為罹難者家屬祈禱。

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.