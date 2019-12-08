「膠帶黏香蕉」365萬成交　他趁員工不在…當場剝皮吃光藝術品

▲達圖納吃掉藝術品。（圖／翻攝自IG／david_datuna）



記者丁維瑀／綜合外電報導

2019邁阿密海灘巴塞爾藝術展（Art Basel Miami Beach）近期因為一根香蕉引起熱烈討論，這個黃色外皮的水果被用膠帶黏在牆上，開價12萬美元（台幣365萬元）。不過，另一名來自紐約的行動藝術家達圖納（David Datuna）卻當場拿下水果剝皮，在眾人的驚呼中，吃下昂貴的藝術品，「味道很棒！」

綜合《彭博》、《邁阿密先驅報》報導，達圖納7日下午走進藝廊，四周圍繞著喜愛藝術的文青，他卻從牆上拿下要價12萬美元的香蕉，當場吃進肚。不過，帕洛汀畫廊（Perrotin Gallery）發言人特拉斯（Lucien Terras）則說，香蕉只是一種概念，所以達圖納並未破壞藝術品。

這個香蕉作品名為「喜劇演員」（Comedian），義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）購買當地的香蕉後，拿膠帶固定在牆上來呈現，本周的成交價高達12萬美元。據了解，一名藝廊員工原本試圖阻止達圖納的行為，但已太遲，達圖納形容自己是「飢餓的藝術家」，又稱讚水果味道很棒。

《紐約時報》報導，3名買家本周付了12萬美元到15萬美元之間的價格，帶回限量版的香蕉藝術品。如今面對達圖納吃掉香蕉，藝廊倒是回應不會採取法律途徑，顯得相當大氣，「這是好的精神。」

牆上的香蕉被吃掉後，藝廊人員只是換上另一根香蕉。邁阿密海灘警局發言人羅德里格斯（Ernesto Rodriguez）說，針對這起事件沒有逮捕任何人。

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