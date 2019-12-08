經濟內外夾攻　「北水」逢低布局港股　今年低撈2000億港元

▲即使香港經濟面臨內外夾擊，但中國大陸投資人仍追捧香港股市。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

香港今年內部動盪加上全球貿易戰持續，使得港股今年表現不佳，今年至到上週五（7日）止，僅上揚了2.53%，表現皆不如其他市場，落後於全球，卻是中國大陸投資人（香港人稱為「北水」）趁低布局時機，今年以來淨流入2000億港元，大舉買超港股。

根據港交所統計，今年至11月中國大陸投資者通過滬港通淨流入香港的資金破2000億港元，為2080億港元，是去年全年的830億港元，增加1.5倍。

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香港金的經濟內外受創，因此港股今年僅成長了2.53%，相較於美國、日本、中國大陸本身的股市都有兩成以上漲幅來說，港股今年表現確實不佳，卻也提供了北水逢低布局、大幅買進的機會。另一方面，北水至上週五也連續買超港股17個交易日，顯示縱使港股走勢欠佳，北水反而加碼買進。

根據港交所統計，今年前11月有9個月中國大陸的投資者是買超港股，且透過滬港通淨流入的資金也突破2000億港元，較去年的830億港元大幅增長，持股超過兩成以上的港股通公司，達到數十家，從北水選擇的個股來看，仍避開香港的本土公司，選擇香港以外的，甚至是來自中國大陸在港股掛牌的「中資股」為優先考量，包含建設銀行、工商銀行、美團點評、海底撈等。

專家分析，北水之所以南移有兩項原因，其一就是香港的Ｈ股相較於大陸的Ａ股便宜，香港掛牌的股票平均比中國大陸還要便宜兩成。其次從中國大陸投資人所投資的個股來看，仍然偏愛中資的銀行、股票，這些公司仍為大陸投資人較為熟悉，所以即使面臨香港近期的紛亂等，大陸的投資者仍然對這些公司仍然具有信心，並未造成「北水」障礙。

未來因為「南北價差」中國大陸投資人到香港投資仍有「利」可圖，加上投資人也有全球布局、資產配置、分散風險的需求，所以這股趨勢仍然會持續。