澳洲大火染橘天空！溫度飆破40度　消防員撲滅乏力乾等下雨

▲雪梨3起大火燒成一場「特大火災」，面積超過30萬公頃。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲新南威爾斯州和昆士蘭州（Queensland）在今年火災季節中，已造成6人死亡、逾1000棟房屋燒毀，雖然目前稍有好轉，但日後恐怕仍會惡化，讓氣溫飆到攝氏40度。而雪梨西北部的大火則還可能會持續燃燒數週，直到大雨降臨才有機會熄滅，因為光靠消防人員根本難以撲滅。

據《衛報》報導，數場大火已在澳洲燃燒數週，新南威爾斯州共發生了100多起火災，當地農村消防局局長肖恩.菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，火勢在隔夜後有所改善，早上情況已經稍有緩解，「消防員將要進行重要的回燃安全加固。」

雖然現在能夠短暫喘息，但情況在下週二恐怕仍會惡化，氣溫將會飆升到攝氏40度以上。另外也還有一場「大火」發生在雪梨西北部附近的戈斯珀斯山（Gospers Mountain），可能會持續燃燒數週，要一直等到1月底或2月初，有大雨降臨之時才會被撲滅。

當地氣象局指出，水炸彈飛機或消防人員根本無法撲滅大火，「新南威爾斯周的大火在某些情況下無法撲滅，它們正產出大量煙霧，讓煙霧充滿空氣中，還使天空變橙色」。氣象局預測，未來一週的情況仍十分嚴峻，火災地區不但風很大，還沒有降雨的跡象，這樣長達數月的乾旱讓叢林更易著火。

澳洲皇家防止虐待動物協會（RSPCA Australia）的首席科學家比達.瓊斯（ Bidda Jones）表示，除了火災的人為代價外，大面積的大火也對生物多樣性造成重大影響，「取決於火勢，將會對野生動、植物產生巨大影響」，不只是像無尾熊這種具有指標性的物種而已，連帶整個生態系統都會有影響。

瓊斯還透露，降雨紀錄顯示11月是40年以來，被統計出最乾旱的月分，11月平均降水量是100ml，但今（2019）年卻只有18ml。氣候變化導致澳洲的火災季節異常猛烈，但澳洲總理斯科特.莫里森（Scott Morrison）卻堅持，把氣候變化與大火聯繫起來是「不可靠的科學證據」，此一說法則遭到氣候科學家的駁斥。

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