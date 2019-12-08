中村哲回家了！阿富汗總統親自抬棺送別　遺體料傍晚飛抵日本

▲ 阿富汗總統親自為中村哲護棺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本籍醫師中村哲（Tetsu Nakamura）在阿富汗從事人道工作30餘年，造福無數民眾，4日卻不幸遭到槍殺，享壽73歲。阿富汗當局7日在喀布爾國際機場為中村哲舉辦追悼遺儀式，總統親自護棺。他的遺體8日早晨在阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場起飛，預計今天傍晚抵達日本。

中村哲隸屬於非政府組織白沙瓦會（Peshawar Kai），4日赴賈拉拉巴德市（Jalalabad）查看水利工程，途中遭槍手襲擊，轉院途中宣告不治；一行人中包括中村哲的駕駛、保安人員等5名阿富汗籍人士也罹難。中村哲的遺體事發後暫時安置在喀布爾，他的妻子尚子、長女秋子日前已經飛往當地。

▲ 當地民眾紛紛為中村哲哀悼。（圖／路透）

▲ 中村哲妻女於喀布爾機場。（圖／路透）

中村哲的追悼儀式7日在喀布爾機場舉行，他的妻女及阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）皆出席。甘尼致詞表示，「今天是非常悲傷的一天。中村先生是個非常偉大的人，用盡一生改善阿富汗窮人的生活、鞏固這個國家」，也親自和士兵一同為中村哲護棺，表達深切哀悼。

載著中村哲的妻女及他的遺體的飛機7日自喀布爾啟程，中途停靠杜拜機場，今晨7時左右再度起飛，踏上回家之路，預計傍晚抵達成田機場。

另一方面，日本NHK援引當地幾家媒體報導，槍擊案現場附近監視器拍到一輛保險桿故障的白色汽車逃跑的畫面，還拍下幾名男子坐進另一輛白色車輛後逃離。警方認為，這2輛車很可能被用於犯罪，正詳細分析影片，將其視為追查槍手身分的重要線索。

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