男溜進墨西哥總統府附近開槍4死2傷　100名警察到場戒備

▲國家宮周邊情形一度相當混亂。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

根據墨西哥官員說法，該國總統府所在的國家宮（National Palace）附近7日發生槍擊事件，造成4死2傷，這起事件出動100多名警察迅速趕到現場。墨國總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）當時則在首都外行動。

《路透社》報導，墨西哥城（Mexico City）警方表示，根據初步報告，一名持有武器的男子先走進國家宮周邊一條巷弄的建築物，似乎想要上廁所，當時有2人出面喝止，他竟突然開槍。警方到場時，發現4人身上都有槍傷躺在庭院，警方也對著槍手開槍。

A shooting 100ft from the National Palace left 4 people dead, including an armed man, 2 others were injured.

It happened at #7 Licenciado Verdad street in front of the visitors' entrance of the Palace.

There are dozens of police and several first responder units at the scene. pic.twitter.com/kDKmMg0lTC — Mexico Times (@MexicoTimes) December 7, 2019

醫護人員抵達現場後，發現槍手與另外2人都死亡，還有1名傷者在送往醫院的途中過世。據了解，這棟建築坐落在只有行人能使用的狹窄街道，可以通往國家宮入口，平時為政府官員與記者進出。墨國媒體畫面顯示，當時超過100名警察趕往現場，在周邊拉上封鎖線。

羅培茲1年前就職時，承諾管理一個簡樸的政府，除了砍去自己一半的薪水，他還減少保鑣的人力。