賓州爸施暴！4週女嬰「臟破骨斷顱內出血」　媽上網查：為什麼寶寶不吃飯

▲易私力和凱蒂都是匹茲堡兒童醫院的員工，卻犯下殘忍家暴。（圖／翻攝自臉書「Jamie E. Easley」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國賓州（Pennsylvania） 一名40歲的父親，打破剛出生的女兒的頭骨，還造成她手臂骨頭斷掉、肋骨19處斷裂及多處重傷；他33歲的老婆也因事後未緊急將女兒送醫急救，而是因女兒都不吃飯，將她送醫才讓整起事件曝光。2人現正面臨聯邦重罪。

英國《太陽報》（The Sun）報導，易私力（Jamie E. Easley）9月在匹茲堡（Pittsburgh）家中對女嬰施暴，之後和老婆凱蒂（Katie M. Easley）都對女嬰置之不理。直到女嬰早已無法進食，凱蒂才把她帶到賓州一間醫院。

醫生看到女嬰傷勢極為嚴重，身上多處大片瘀青，連臉上也是，於是趕緊打電話報警。4週大的女嬰立刻被轉送匹茲堡兒童醫院（UPMC Children's Hospital ），並被診斷出顱骨2處斷裂、顱內出血、肝臟破損、右肺塌陷、肋骨19處斷裂、右臂被折成2段以及雙腿多處骨折。

▲易私力把寶寶搖出重傷後，凱蒂選擇求助網路而不是醫院。（圖／翻攝自臉書「Jamie E. Easley」）

如此慘狀連醫生和警察都難以置信，醫生受訪時表示，這是他們看過最暴力的虐待兒童事件之一。易私力向警方供稱，當時女嬰在哭鬧，她的姐姐把她拉下床，之後他抱過女嬰，雙手抓住她的雙臂，然後捏著手臂搖晃她；檢方的訴狀中指出，易私力抓住女嬰的手臂將她抱起，並盯著哭鬧的女嬰要她安靜下來，「接著使勁捏受害者，迅速前後搖晃受害者。」

警方也翻出凱蒂的手機搜尋紀錄，最後兩次搜尋分別為「為什麼我的寶寶不吃飯」以及「寶寶身上的瘀青」，證明凱蒂的確知道女兒受傷了，卻沒有及時送往醫院救治。更令人髮指的是，凱蒂本身就是匹茲堡兒童醫院的員工，而易私力也曾經在同一間醫院工作過。

易私力面臨加重傷害和危害兒童福利2項聯邦重罪；凱蒂則是定在本月19日出庭。警方在凱蒂開庭前，這週又追加一向危害兒童福利的罪嫌。