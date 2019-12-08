外流機密英美文件來自俄羅斯！Reddit封鎖61個帳號　強生誓言查明

▲英國工黨領袖柯賓拿著機密文件。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國12日將舉行大選，卻有匿名用戶於10月下旬在網路論壇Reddit洩漏英美官方協議的文件內容，還被工黨拿來攻擊現任首相強生（Boris Johnson）。Reddit在6日又表示，這些文件的散布與俄羅斯有關，引來強生誓言進行調查。

《英國廣播公司》、《衛報》報導，Reddit在6日晚間證實，當時有匿名來源的貼文洩漏機密英美貿易文件，這項行動有部分是由俄羅斯主導。Reddit已封鎖61個帳號，其中包括名為Gregoriator的使用者，他被視為與俄國資訊戰「二次感染」（Secondary Infektion）活動有關。

工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）上周在記者會表示，這份被公開的文件，是英國脫歐後與美國的貿易協定，其中可見國民保健署（NHS）成為談判桌上的籌碼，可能會向美國製藥公司開放。Reddit堅稱貼文當時並未引起網友太多興趣，工黨也拒絕透露他們從何處取得文件。

▲英國首相強生與工黨領袖柯賓辯論。（圖／路透）



強生7日表示，必須調查洩漏文件的源頭是哪一方，政府已在國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）的協助下探究這一事，「我們需要弄個明白。」不過，他說還未見到俄羅斯成功干預英國民主活動的證據。

英國與美國政府都未對文件真實性提出質疑。柯賓認為，釐清散布文件的源頭，是缺乏意義的舉動，反而，強生這樣做是為了隱藏NHS的真相。強生則說，這些文件並沒有證明反對黨希望證明的東西，只是代表工黨又在脫歐議題上焦躁不安。

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