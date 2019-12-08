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頻傳女性遭「性侵焚燒」慘死！印度爆發「黑布蒙眼示威」

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▲印度頻傳針對女性的性暴力與謀殺案件，引發全國公憤，新德里民眾雙眼矇上黑布抗議針對女性的暴力，許多人集結在受害者家外對慰問的官員抗議。（圖／路透）

▲印度頻傳針對女性的性暴力與謀殺案件，新德里民眾雙眼蒙上黑布抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度11月底才發生女獸醫遭性侵焚屍的案件，一名23歲女子5日出庭路上，竟被性侵犯縱火燒死。女性遭受性暴力與謀殺的案件頻傳，點燃百姓怒火，國內各地都出現悼念與抗議活動。首都新德里（New Delhi）7日爆發示威，女性主義團體號召大家以黑布蒙住雙眼，高唱抗議歌曲《性侵犯是你！》，也有大批民眾發起遊行，其中許多人要求性侵犯被處以絞刑。

▲印度頻傳針對女性的性暴力與謀殺案件，引發全國公憤，新德里民眾雙眼矇上黑布抗議針對女性的暴力，許多人集結在受害者家外對慰問的官員抗議。（圖／路透）

▲印度頻傳針對女性的性暴力與謀殺案件，引發全國公憤。（圖／路透）

女性主義團體Las Tesis印度分會7日發起「黑布蒙眼」的示威，表演經典歌曲《性侵犯是你！》（The Rapist is You!），抗議國內頻傳的女性受暴情況。根據Extra.ie，智利的Las Tesis於11月20日在瓦爾帕萊索（Valparaiso）首度以「雙眼蒙黑布」快閃方式表演這首歌曲，表達反對性暴力的訴求，很快成為全球各地都有人響應的活動。

根據《新德里電視台》（NDTV），另有大批民眾7日手拿印度國旗、標語、旗幟與蠟燭，從甘地陵（Raj Ghat）出發，遊行前往印度門（India Gate），沿途高喊口號「我們要求正義！」、「對性侵說不！」一名抗議人士瓦沙里（Vaishali）提到，「沒有嚴格規定阻止性侵事件，性侵或猥褻女性的罪犯根本不害怕……唯有制定嚴格的法律，罪犯才會感到恐懼。他們應該要被吊死。」

▲印度頻傳針對女性的性暴力與謀殺案件，引發全國公憤，新德里民眾雙眼矇上黑布抗議針對女性的暴力，許多人集結在受害者家外對慰問的官員抗議。（圖／路透）

▲印度全國各地都有人發起悼念或抗議活動。（圖／路透）

示威者走到阿倫．賈特利體育場（Arun Jaitley Stadium）附近時試圖跨越路障，與警方發生暴力衝突。綜合《亞洲國際新聞台》、《今日印度》報導，警方指出，抗議人士事前沒有申請許可，因此「沒有權限越過這個區域（體育館）」。民眾扔擲火把，警方出動高壓水砲，最後遊行隊伍被成功阻止。

北方邦（UP）烏納奧（Unnao）一名23歲的女性3月提告，指控2名男子性侵，她5日前往出庭的路上卻被嫌犯與3名友人綁架，縱火焚燒，全身高達90％面積灼傷，雖然被緊急送往薩夫達容醫院（Safdarjung Hospital），6日晚間11點40分仍不幸身亡。德里婦女委員會（DCW）主席馬里瓦爾（Swati Maliwal）為此投入無限期絕食抗議，要求性侵犯被定罪以後，6個月內必須處以絞刑。

▲印度頻傳針對女性的性暴力與謀殺案件，引發全國公憤，新德里民眾雙眼矇上黑布抗議針對女性的暴力，許多人集結在受害者家外對慰問的官員抗議。（圖／路透）

▲印度烏納奧（Unnao）一名23歲的女性遭到性侵犯縱火燒死，許多人集結在受害者家外面，對著前來慰問的官員抗議。（圖／路透）

內閣部長瓦倫（Kamal Rani Varun）、北方邦議員毛利雅（Swami Prasad Maurya）與馬哈拉吉（Sakshi Maharaj）親自拜訪家屬，但遭遇激烈抗議，民眾集結在受害者住家外，高舉抗議標語，大吼「滾回去！」長達15分鐘，雙方都有人因衝突而受傷。

▲印度27歲女獸醫遭到4男輪姦燒死。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度一名女獸醫11月底遭到4男性侵焚屍。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，海得拉巴（Hyderabad）一名26歲女獸醫11月27日晚間騎單車出門，一度打電話回家告知破胎，幸好4名路過的貨車司機熱心幫助，沒想到竟是慘遭狼爪，隔天被發現陳屍於高速公路之下，生前遭遇性侵，遺體慘被焚燒。此案也引發全國公憤，警方6日帶著涉案男子回到犯罪現場，4嫌竟試圖奪槍逃走，反遭當場擊斃，許多民眾為此開心慶祝「正義獲得伸張」。
 

►提告性侵犯竟被綁架滅口　23歲女「全身95％燒傷」走1公里求救…住院2天不治

►印度女控告性侵犯準備出庭　途中遭報復「全身90%燒傷」

►4性侵惡狼被槍斃...2千人高喊：警察萬歲！揭印度人對司法的憤怒

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