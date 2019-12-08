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衛報：索羅門議員聲稱「中國、台灣都開價賄賂」　我外交部否認

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▲▼索羅門總理蘇嘉瓦瑞2019/10/9日訪問北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞訪問北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／編譯

索羅門群島9月與我斷交，先前有政界人士透露中國行賄，不過《衛報》（The Guardian）7日報導，根據索國議員說法，台灣也曾試圖用金錢來賄賂。對此，我外交部發言人歐江安（Joanne Ou）則否認指控。

根據報導，索國政界人士聲稱，中國與台灣都提供金錢賄賂，希望能夠讓他們做出外交上的選擇。該國反對黨的副領導人小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）告訴《衛報》，議員棄台轉而與中國建交，總與金錢有關，是一個「公開的秘密」（open secret）。他自己的立場是反對與台斷交，這就像甩了議會程序一個巴掌，而他從支持與中國建交的議員聽說，中國提供索幣200萬到500萬之間（約台幣740到1850萬元）。

不過，議員菲卡（Titus Fika）則否認金錢在委員會造成任何影響，反而，他指責台灣企圖讓過程變得貪腐，有來自台灣的代表向他行賄，以便讓索國與台維持現狀，「台灣想賄賂，他們想給我們100萬，在我們簽字後會再收到另一個（100萬）匯到我們帳戶」、「但這沒用，我們不會簽署，因為我們想做正確的事，不是為了自身利益，而是為了國家和選區的利益。」

▲中國大陸與索羅門群島建交,中索建交。（圖／路透社）

▲中索9月建交。（圖／路透社）

在給 《衛報》的聲明中，台灣否認指控；外交部發言人歐江安表示，台灣在任何情況下都不會尋求醜陋的金錢外交，不會與中國互相出價，更不用說讓貪腐的政客中飽私囊。

索羅門最大的馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Sudaini）曾表示，有人向他行賄，以便說服他改變心意，轉與支持跟中國建交，「但我決定不這麼做，如果我接受了提議，我就不能代表人民。」此前他告訴《索羅門星報》（Solomon Star），他收到的價碼為100萬索幣（約台幣370萬元）。

中國外交部則透過聲明表示，與索國建交的過程公開且光明正大，「任何謠言或誹謗都不會影響中索間有好關係的發展。」

非政府組織「國際透明組織」（Transparency International）2017年報告發現，索國變得非常腐敗，局勢似乎正在惡化。索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）則多次拒絕《衛報》的採訪。

對此，我外交部發言人歐江安表示，索羅門群島因少數政客受到中國利誘，不顧索國廣大民眾的質疑或反對，輕率作出外交轉向的決定，對此我國政府至為遺憾並予以強力譴責。

歐江安表示，台灣珍視與友邦的關係，雙邊合作計畫皆依據我國國際合作發展法，秉踏實外交，本互惠互助、透明良治的原則，來協助友邦發展，促進當地民眾福祉，「我國絕不會與中國進行惡性喊價的金錢外交，更不會像中國把錢放進腐敗政客的口袋。而對針對我國空穴來風的不實指控，已嚴重損及台灣形象，外交部鄭重澄清絕無此事。」

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