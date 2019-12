川普狂給「私人號碼」給各國元首　電話慘被各國監聽…推特反擊：早就沒用！

▲川普否認自己持續使用私人手機。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普儘管「通烏門」尚未告一段落,對於自己與幕僚團隊可能遭到監聽,似乎也未有太大的防備心。白宮消息人員表示,川普對於自身可能遭到其他國家的監聽完全不以為然,甚至工作人員不斷提醒,他多次堅持要用自己的「私人手機」撥打電話,恐怕將會連帶出現國家安全問題。

根據《CNN》報導,川普與烏克蘭總統澤倫斯基因為「私下通話」,傳出以軍援作為威脅,希望可以協助調查競選對手拜登。事件爆發後,白宮上下對於電話監聽進一步進入高度戒備狀態,然而內部人士卻透露,川普仍多次使用私人手機打給律師朱利安尼、以及其他幕僚,這是相當危險的。

多位美國前官員向《CNN》分析,通烏門的爆發,很可能是因為美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)在與川普通訊時,部分使用川普的私人電話,因此遭到許多國外情報機構的監聽。基本上美國大使館與白宮通話,都會使用安全線,擅自使用手機反而更容易遭到竊聽,而最安全的莫過於白宮內的「桌機電話」。

此外,川普的私人律師朱利安尼,在與川普通話時,可能也沒有進行加密或是安全線,因為朱利安尼的手機理論上而言,不需要經過加密,但也成為隱患之一。加州大學歐文分校網絡安全政策與研究所執行董事坎寧安(Bryan Cunningham)曾在2018年表示,所有政府官員的通訊設備都是外國情報單位的目標,這一點都不是新聞。

對此,川普6日晚間回應了報導,表示自己多年來都沒有使用個人手機,「現在也只能使用政府批准、配給的手機」,過去《CNN》也有提到,川普多次把自己私人電話號碼提供給外國領導人,根本無視國家安全協議。

Fake News @CNN is reporting that I am “still using personal cell phone for calls despite repeated security warnings.” This is totally false information and reporting. I haven’t had a personal cell phone for years. Only use government approved and issued phones. Retract!