無核化協議遭「北韓狠拒門外」　憂金正恩干涉2020大選…川普：我不認為會！

記者陳亭伃／綜合報導

美朝關係起伏，隨著2020年底的美國大選各方開始著手進行，拚一波連任的川普在「通烏門」事件後，舉凡牽扯到國際間的關係，都特別謹慎。川普7日就表示，北韓領導人金正恩應不會想要干涉美國總統大選，倘若真的出現敵對的行動，那會令他感到相當驚訝。

▲川金兩人關係恐怕又將降到冰點。（圖／朝中社）

根據《路透社》報導，北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）7日表示，美朝之間將不會有任何「無核化」的談判，似乎讓兩國關係漸入僵局。川普得知後則回應，「我們將看看北韓下一步要怎麼做。」據悉，北韓當局認為協議的進度，以及美方的態度自2018年至今，三次的川金會都無結果。

金星在給路透社的一項聲明中表示，美國一直強調尋求雙方「持續且實質性的對話」，那都只是為了拖延時間，原先12月可望出現川金四會，如今也可能因為北韓拒絕再回到談判桌，而遙遙無期。

川普日前在白宮前針對此事作出回應，認為北韓如果態度轉為敵對，「那我會感到相當驚訝，因為他知道我將要競選連任，我不認為他有意干涉這場選舉，但我們會等著看，兩國關係確實很好，但還是有些敵意存在」。

川金2人自2017年開始隔空口水戰，到兩人3次會面，原先外界認為將會替美朝間的關係進一步緩和，但卻在今年底遭到北韓拒於門外，未來兩國關係將如何發展，也增添許多不定性。