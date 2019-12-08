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伊拉克首都示威者營地遇襲23死40傷　槍手開車穿越「警方毫無反應」

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▲▼伊拉克反政府示威至少440人死亡，示威民眾拿著亡者照片繼續遊行。（圖／路透）

▲伊拉克反政府示威隨著因不公而死的人數增加，抗爭手段也越趨激烈。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克反政府示威從10月延燒至今，暴力不斷升級。6日晚間至7日凌晨，抗爭者在首都巴格達主要紮營的大樓遭槍手集團襲擊，導致至少23人死亡，附近的席奈橋（Al-Sinek bridge）也有40人受傷。整起抗爭行動死亡人數已攀升到至少440人死亡，近2萬人受傷，示威者因不斷殞落的同伴而掀起更激進的抗爭。

綜合《法國24》、「WION」等媒體報導，示威者過去幾周湧入巴格達抗爭，其中一個主要營地便是席奈橋附近的一棟大樓。週五（6日）深夜，一群槍手不知怎地開著皮卡車（pick-up truck），輕易繞過附近駐守的大批安全部隊而沒有被發現，闖進大樓掃射後，造成至少23人中彈死亡，所有抗爭者倉皇逃出。

▲▼伊拉克反政府示威至少440人死亡，示威民眾拿著亡者照片繼續遊行。（圖／路透）

▲反政府示威至今已有440人死亡，示威民眾拿著亡者照片繼續遊行。（圖／路透）

事件發生後，許多人立刻打電話聯絡媒體，透過影像和文字放送，吸引附近群眾趕來位於市中心的解放廣場（Tahrir Square）聚集。一名抗爭民眾告訴《法新社》記者，「我是在事情發生後趕來的，解放廣場和席奈橋那邊有一大堆人」，而警察對緊急事件後續的疏忽怠職令他感到驚訝，「警方根本連搜我身都沒有」。

隨著其他抗爭者趕來的，還有疑似是伊拉克穆斯林神職人員薩達爾（Moqtada Sadr）底下的準軍事部隊 ─ 前和平衛士團（Saraya al-Salam）成員。和平衛士團由薩達爾創立，前身是宗教色彩濃厚的民兵組織，成員多是什葉派穆斯林，2017年解散後部分轉為定位未明的準軍事部隊。因此雖然薩德爾支持整起群眾抗爭，但許多示威者對他和他的勢力保有警戒，反而為自己相對獨立的政治性感到驕傲。

《美國之音》報導，薩達爾的準軍事部隊趕往解放廣場部署數小時後，一架武裝無人機直驅薩達爾的住處進行攻擊，目前後續發展尚不清楚。

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