美國塔利班恢復和談　睽違3個月「杜哈會面」目標：終結18年戰爭、內部和談

▲美國與塔利班重新談判協議，仍是以5400名駐阿富汗美軍撤離、塔利班提供安全保證、結束18年戰爭為目標。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普9月宣布和塔利班組織（Taliban）談判破局，使得進行了18年的戰爭，結束之日突然又變得遙遙無期。3個月後，雙方終於在中東國家卡達（Qatar）重新會面進行和平談判。

川普原訂9月邀請塔利班高層到大衛營（Camp David）進行和談，以美軍135天內從阿富汗撤出5400名駐軍為條件，換取恐怖組織塔利班的和平保證，結束這場費時18年的冗長戰爭。外界當時也預期，和談協議一旦簽訂，等同為塔利班和阿富汗政府的直接對話鋪路。

就在雙方會面時間接近時，一名美軍卻遇襲喪命，導致川普9月突然宣布將近1年的和談破局，並取消美國各界本就抨擊不該讓塔利班進入的大衛營和談行程。

根據CNN、《半島電視台》報導，美塔雙方周六（7日）在卡達首都杜哈（Doha）會面，美國首席談判代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）主持自9月談判破局以來，美國和塔利班之間首次的和平談判。這次談判重啟目標不變，最終仍是要終結18年的戰爭。

نن د محترم ملا برادر اخند ترمشرۍ لاندې د اسلامي امارت مذاکراتي ټيم، دامریکې له مذاکراتي ټيم سره خبرې له هغه ځایه پيل کړې کوم ځای کې چې دریدلې وې. د توافقنامې د لاسلیک او اړوند موضوعاتو په هکله خبرې وشوې. مذاکرات به سبا هم دوام کوي. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) December 7, 2019

美國政府部門發言人7日表示，「美國在杜哈重新加入談判。討論的焦點會是減少暴力衝突，促使阿富汗內部停火展開和談。」塔莉班卡達發言人沙亨（Suhail Shaheen）也推文證實雙方恢復和談，並於8日繼續。

儘管華盛頓及喀布爾當局想要促使塔利班和政府和談，但在杜哈擁有政務辦公室的塔利班，目前仍拒絕和阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）直接對話，並稱他為「美國的寵物」。

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