北韓「無核化協議下桌」！　駐聯合國大使：不再和美國進行冗長談判

▲川金二會在南韓青瓦台舉行，當時川金兩人還能衝著對方笑。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）7日表示，不會再就無核化協議和美國談判，沒有必要和華盛頓進行冗長的對話。北韓當局對該協議的態度，經過金星之口說出，讓2018年至今一年半，大場面舉辦的川金三會顯得徒勞無功。

根據CNN、《衛報》報導，金星在給路透社的一項聲明中表示，美國一直強調尋求雙方「持續且實質性的對話」，那不過是配合國會議程拖延時間的伎倆而已，「我們現在不需要和美國進行冗長的對話，無核化議題也已經不在談判桌上了。」

隨著北韓設下的一年死限逐漸接近，12月本有機會召開的川金四會已經胎死腹中，而在美國無法達到北韓「應改變要求平壤單方面無核化的政策」，以及「立刻減緩懲罰性制裁」的要求下，如今川金會能達到的預期效果已非常有限。

北韓領導人金正恩此前警告，2020年他將會採取一個「新路徑」，讓外界恐懼他很可能重回2017年暫緩的核彈及長程導彈的開發測試。

2017年時，川金兩人在社群軟體及媒體上隔空互砲，川普戲稱金正恩為「火箭人」（Rocket Man），金正恩則回嗆73歲的美國總統是個「老糊塗」（dotard）。之後川金會於2018年6月第一次展開，見面的雙方一改嘴貧習慣，讓會議得以順暢進行；然而今年6月30日板門店川金三會後至今，雙方的關係可能再跌回2017年的低點。