義大利最大黨挺台！　11名眾議員：讓台灣加入聯合國氣候大會

▲義大利前農業部長錢益友訪台後，聯盟黨即向義大利國會提出書面質詢案。（圖／翻攝自錢益友臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利2019年躍升為歐洲議會最大黨的「聯盟黨」（Lega），由11名黨內眾議員在國會連署提出書面質詢案，支持台灣加入「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25）。

根據《中央社》報導，11月底曾訪台的聯盟黨眾議員、環委會黨團總召盧齊妮（Elena Luchini）4日對義大利環境部和外交部，提出支持台灣加入COP25的書面質詢案。11名連署支持的聯盟黨眾議員中，巴薩若（Alex Bazzaro）、傑拉迪（Francesca Gerardi）都曾來訪過台灣。

質詢案要求義大利外交部和環境部提出說明，針對停止將台灣關在聯合國氣候變化綱要公約會議的大門外的「荒謬舉動」，義大利政府和歐盟國家將採取哪些措施，因為台灣即使只有觀察員身分，也能有所貢獻。

質詢案指出，台灣立法院2015年6月《溫室氣體減量及管理法》，預計到了2050年，氣體排法量會降低至2005年的50％。其他措施包括完成《國家因應氣候變遷行動綱領》、《溫室氣體減量推動方案》以及修改《空氣汙染控制法》等。

質詢案也提到，綠能科技聞名的台灣願意和全球各國合作，過去數十年已和太平洋、拉丁美洲、東歐等發展中國家合作，協助減少二氧化碳排放、改善天氣預報、能源效率系統等。

台灣作為一個容易受氣候影響的島嶼，質詢案指出，若持續被排除在《聯合國氣候變化綱要公約》的融資機制外，將增加減碳排措施的成本，拖緩台灣當局發展綠色產業結構。因此，聯合國氣候變化公約締約方應該努力避免政治上的偏見，支持台灣加入公約，名正言順成為互助貢獻的一份子。

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