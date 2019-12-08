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零利率時代理財術！　定存族靠3妙招不怕錢被悄悄偷走

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▲隨著零利率的時代來臨，專家寄出3大妙招，不讓資產悄悄被偷走。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

全球近年來走向「零利率」時代，加上明（2020）年灰犀牛、黑天鵝並存的市場環境下，台北富邦銀行協理謝宜芬祭出3妙招，包括增強核心品質、多元分散投資、投資實質資產等，可在零利率的時代中獲取穩健收益，不讓資產悄悄被偷走。

美國聯準會（Fed）今年以來降息3次，歐洲與日本因經濟成長失去動能，央行除將基準利率降為負之外，更加碼實施量化寬鬆、壓低利率。謝宜芬指出，目前台灣銀行一年期的定存利率也僅1.035%，低利趨勢蔓延全球。

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另一方面，中美貿易戰和英國脫歐仍存在諸多變數，香港抗爭風暴也未平息，加上美股多頭邁入第11年，上漲動能是否將逐漸趨緩，各種混沌未明的市場變數考驗投資人信心。

謝宜芬認為，面對低利環境和市場波動，首要之務為「增強核心資產品質」，由於核心資產為市場波動時守護資產的重要部位，除了保值，也需考量是否能持續創造穩定收益。

根據S&P Financial Services LLC統計，自1981年至2018年間，投資級債券違約率都在0.5%以下，以目前而言，投資等級美元公司債券仍有3%的到期殖利率，兼具價值與收益，是因應市場波動最佳的資產核心配置。

第二項資產配置策略為「多元分散投資」，謝宜芬引用投資研究機構調查指出，全球股市、全球債券的資產相關係數為負，全球債券、黃金的資產相關係數也為負數，投資人若同時配置股、債、黃金和REITs這4項類別的商品，手中的資產就不至於出現齊漲齊跌的現象，有助分散風險。

若以MSCI世界指數，和以股、債、黃金、REITs各配置25%的多重資產比較，從2007年到2019年間，多重資產淨值可達176.5，高於全球股市的134.4，但波動度為10.45，低於全球股市的12.39，也由於多重資產具備增強收益、降低波動的效果。另據投信投顧公會的統計，具備多重資產概念的國內投資平衡型（混合型）基金規模，從2012年至今，7年內大幅成長10倍，廣受投資人喜愛。
金流

面對市場的不安定，如何進一步打敗低利率享有穩健收益，謝宜芬強調，第3項資產配置策略是藉由投資黃金、房地產、基礎建設等「投資實質資產」類別的共同基金，賺取穩定可靠的利息。以黃金來說，由於黃金現貨的流動性較差，投資人可選擇連結現貨的ETF，以開採黃金的礦業公司組成的ETF、共同基金，或連結金價看多型的保本型結構商品切入。

另一項選擇是透過「啞鈴式」債券投資組合來創造收益，分散風險，也就是投資人可視自身資金需求，配置短期、長期債券各一半，長天期債券以信評佳，有穩定現金流的企業為首選，具有收益率高和在降息趨勢下有機會創造資本利得的優點；短天期債券信評略低於長天期，但建議仍需以投資級為主，具備波動性低和流動性佳的好處，不同天期的債券組合如同「啞鈴」般平衡資產，能夠分散風險同時增強收益。

對於想參與股市的投資人，謝宜芳建議，可考慮實質資產特別股，這類介於普通股和債券之間的固定收益概念資產，讓投資人能夠定期收息，但在面臨資金需求時，流動性高、變現快。根據Bloomberg截至今年11月5日的統計，標普評等BBB的AT&T特別股票面利率可達5.35%以上，安特吉標普評等A的特別股也有4.875%，每季配息，為投資人提供穩定現金流。

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