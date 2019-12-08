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富達看好亞洲市場獲利成長力　兩大機遇推升亞洲股債表現

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 富達投信看好亞洲市場表現。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

踏入2020年，市場可能出現資產輪動。雖然全球央行繼續實行寬鬆政策，但那些受惠最多的投資策略，卻面臨報酬幾近見頂的風險。投資人意識到這點，可能會開始考慮資金流向問題，以及市場領漲資產出現變動對投資組合的影響。

富達國際亞太區資產管理主管Paras Anand表示，在當前環境下，亞洲市場與許多已開發市場相比，整體獲利成長前景理想且評價較低。即使美國以外的其他已開發市場則面對成長乏力的困境，由於評價合理，投資人有望在2020年從區域內市場獲取合理報酬。然而，市場內部會出現輪動，因此慎選持股仍然非常重要。從中國大陸的具體情況來看，備受追捧的科技及消費行業報酬可能較低，而其他行業的績效則較強勢

請繼續往下閱讀...

企業改革及自救有望推動成長

亞太區內其他投資題材亦開始浮現，Paras Anand指出，莫迪再度當選印度總理可促進政府繼續全力推行經濟改革，包括近期調降企業所得稅，反映莫迪希望營造更有利的經商環境。日本在企業重組及資本重新佈局方面亦呈現顯著轉變。雖然整體成長形勢乏善可陳，但日本企業透過重整業務組合、終止缺乏經濟效益的業務及積極管理財務收支，樹立起企業自救的典範。儘管如此，有關整體需求形勢及通膨低迷的憂慮，持續對評價造成不利影響。

中國大陸的情況與之相近，除開放資本市場外，企業治理亦不斷完善。雖消費動能仍然強勁，但值得留意的是本土品牌消費成長率高於國際品牌，而且涵蓋食品及奢侈品等多個不同類別。事實上，大陸奢侈品品牌有望重演1980年代日本的情況，在短期內大舉進軍西方市場，這反映全球影響力正在轉移。此外，東南亞經濟體有望受益於相關經濟發展及大陸提出的「一帶一路」倡議等國際投資項目。

▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣。（圖／路透社）

▲ 美元走低可帶動全球投資人的報酬上升。（圖／路透社）

美元走低有助提升回報

Paras Anand認為，美元在2020年走低，不但可為區內經濟成長及流動性提供助力，亦有望帶動全球投資人的報酬上升。有市場人士認為，大陸下調存款儲備金率的目的，在於透過人民幣貶值提高競爭力。然而，鑑於中國大陸致力將人民幣發展成為國際貨幣，這意味著長遠而言維持匯價穩定是更重要的任務。此外，由於收益率、成長及去槓桿因素的綜合影響，相對而言，亞洲主權債市場以及亞洲高收益債較具吸引力。

由於美國採取寬鬆貨幣政策，團隊更加看跌美元。市場普遍認為，縱然中美難以達成貿易協議，但戰火暫時不會升級。鑑於亞洲經濟已轉型為主要以消費帶動成長的模式，貿易緊張局勢對區內經濟成長的實際影響低於市場普遍預期。由於潛在需求龐大，企業可透過嚴謹的財務管理帶動獲利大幅成長。

Paras Anand指出，近年支撐市場領漲資產的部分利多因素已逐漸消散，很有可能出現資金向評價更具吸引力的資產類別及市場領域輪動的情況。此外，若近期對投資人利多的環境出現變化，流動性水平將更加重要。透過較低流動性資產賺取回報的投資人，可能會突然發現自己錯失了亞洲大型上市證券帶來的升值機遇。

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