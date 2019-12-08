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勞工留職停薪、育嬰假勞保可繼續加保嗎？ 勞保局回應了

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲留職停薪、育嬰假勞保是否可以繼續投保，勞保局回應了。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

如果面臨必須請育嬰假或辦理留職停薪時，勞工保險是否還可以繼續加保呢？勞保局指出，勞工保險是在職保險，實際從事工作的員工才能由雇主申報加保，若員工因傷病或育嬰留職停薪，仍可依規定繼續加保。

勞保局表示，依照勞工保險條例規定，被保險人因傷病請假期滿仍未痊癒者，如經服務單位准予留職停薪，普通傷病未超過1年、職業災害未超過2年，得繼續參加勞工保險。另依照性別平等法規定，受僱者於每一子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿3歲止，但不得逾2年，又其於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有的社會保險。

請繼續往下閱讀...

換言之，如果你是因傷病、育嬰申請留職停薪，就可繼續加保；如果是因個人因素(出國進修、侍親)申請留職停薪，則不可以繼續加保，且必須在留職停薪的前1天申報退保，等復職上班第1天再申報加保。

勞保局說，員工如果不是因為傷病或育嬰申請留職停薪，依規定不能繼續加保，投保單位應申報該員工退保，如未申報退保，經勞保局查明後，將自該員工留職停薪起日取消其被保險人資格，已繳的保險費不予退還。

另外，員工留職停薪期間，雇主不須繼續為其提繳勞工退休金，如申請因傷病或育嬰繼續投保者，勞保局會自繼續投保起日之前一日停止提繳；如原屬適用勞動基準法提繳新制退休金的勞工，將自申報的續保期限屆滿翌日起計收勞工退休金。
 

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