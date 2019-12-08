孟加拉一家「擁綠卡移居美國」樂迎新生活　如今面臨驅逐出境

▲埃桑烏拉8歲來到美國，並於數年後取得公民資格。在美國沒有前科紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國紐約32歲電工埃桑烏拉（Ahsan Ullah）出生於孟加拉，在叔叔透過樂透綠卡取得永久居留權後，被收養的他也在8歲時來到這片土地，結婚生子擁抱新生活，他的生母、家人也先後拿到綠卡赴美。但這一切都在2017年12月變調，埃桑烏拉親戚阿卡耶德在紐約地鐵引爆自製管狀炸彈被捕後，他的銀行帳戶將被關閉、店面營業執照被暫停，甚至有多名家人如今也面臨被驅逐出境的困境。

衛報報導，埃桑烏拉一家人成為美國永久居民後，心中放下一塊大石，認為這就是他們在美國生活的一大保障，分別朝著進修、創業、建立家庭等方向前進。其中，埃桑烏拉是一家人當中最早隨著叔叔到美國生活的人，他在數年內順利取得公民資格，也在成年後決定當一名電工，並與美籍女子雪琳（Sherin）結婚，2人育有3個孩子。

▲埃桑烏拉一家人先後到美國生活。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

他紐約生活24年無前科 釐清罪嫌仍被鎖定追蹤

只不過，阿卡耶德（Akayed）2017年10月在紐約的地鐵站引爆管狀炸彈，成為此案唯一的傷者。事發後，他在美國及孟加拉的家庭成員全都接受問話，但並沒有發現有人從旁協助他發動攻擊的蛛絲馬跡。到了2018年，他因觸犯多項恐怖主義攻擊被定罪，預計於2020年2月宣判無期徒刑。

根據雪琳的說法，在阿卡耶德被逮捕的那天，家中所有人都感到相當震驚，「事發後的那3、4個月期間，我們仍處在不可置信的狀態中，因為我們不認為阿卡耶德會做這件事情。」但也是在這一刻起，埃桑烏拉一家人的際遇有了新的變化。

儘管政府調查已經釐清埃桑烏拉一家人的罪嫌，但埃桑烏拉事後卻收到來自銀行的通知，包括個人、企業用的銀行帳戶將會被關閉，且FBI也暫停了他的營業執照，客戶紛紛上門取消合約，甚至發現紐約警局警車經常出沒在一家人的住處、經常造訪的清真寺等地方。

▲國土安全部拒絕對此案做出評論。（圖／達志影像／美聯社）

拘留生活長達4周 他錯過愛兒第一次開口叫爸爸

今年4月，埃桑烏拉更收到美國公民及移民服務局（USCIS）的通知信，信中寫著「政府即將取消您的公民資格」，理由註記為「非經由合法管道獲得」。他今年10月22日更被政府拘留，待在紐澤西卡尼（Kearny）的移民局長達4周，期間與和家人們分開，直到11月19日才被釋放，目前正在等待案件審查結果。

這段期間，他錯過7個月大兒子第一次叫他爸爸的珍貴時刻，「我對這一切感到非常驚訝，我繳了該繳的稅，從來沒有做錯任何事情，更試著成為一名模範市民，但我卻（被拘留）在這裡。」

消息一出，他的家人們在慌亂中緊急申請成為美國公民，但全被拒絕，國土安全局甚至試圖撤銷一家人的綠卡資格。此外，今年11月6日，埃桑烏拉的生母以及22歲妹妹艾法（Ayfa）被政府拘留2日；艾法在獲釋那天說，「經過這麼長的時間，我們不管在精神上、身體上都和這個國家緊密相連，很愛這個國家，但怎麼能和這樣的人斷絕關係（disown）？」

▲當局認為，埃桑烏拉一家人之所以能在美國生活，都是仰賴他的叔叔，但雙方卻沒有血緣關係。（圖／達志影像／美聯社）

根據埃桑烏拉家人的說法，他們一家人都沒有犯罪紀錄，直到阿卡耶德的案件發生後，政府才開始對他們移民身分的有效性提出質疑，認定這是種不公平的「集體懲罰」，目前這家人的律師正在收集一家人關係的證明文件。埃桑烏拉說，他擁有的一切都在美國，不論是學校、家人、事業、朋友都在美國，而政府如今的舉動實屬懲罰，就因為他們和那群犯下恐怖主義的人擁有相同的DNA。

自從川普上任以來，國土安全部（DHS）提出的公民身分撤銷案件數量激增。根據開放社會正義倡議組織（Open Society Justice Initiative）9月一份報告，川普政府執行公民資格剝奪的案件每年約有30人，比先前8名總統在任平均處理的案件數多了3倍。

南亞裔維權機構DRUM（Desis Rising Up & Moving）執行主任阿邁德（Fahd Ahmed）坦言，「對許多不是在美國出生的人來說，公民身分處於『永久有條件』（permanently conditional）的狀態。」

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