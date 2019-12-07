愛立信「金錢萬能」16年行賄5國官員　認罪同意支付10億美元

▲愛立信在2000到2016年間行賄。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國司法部6日宣布，瑞典電信裝置製造商愛立信（Ericsson）同意支付10億美元（約台幣300億元）以上，解決行賄相關的多項指控。該公司已承認在5個國家進行多年的賄賂行為，藉此鞏固在產業中的地位。

《路透社》（Reuters）、《英國廣播公司》（BBC）報導，愛立信在埃及的子公司於紐約南區聯邦地方法院認罪，承認企業違反《海外反腐敗法》（FCPA）的反賄賂規定。美國司法部表示，從2000年開始一直到2016年，這些賄賂行為發生在中國、越南、印尼、科威特與東非國家吉布地（Djibouti）。

此次協議被認為是依據《海外反腐敗法》以來罰金最高的一次，包括愛立信向美國司法部支付5.2億美元的刑事罰款，以及向美國證券交易委員會（SEC）支付5.4億美元。回到9月，愛立信已表示與美國當局配合，會撥出12億美元，用來負擔可能面臨的罰款。

檢察官伯曼（Geoffrey Berman）透過聲明表示，愛立信的指導準則就是「金錢萬能」（money talks），透過大筆資金、賄賂、送禮等行為，執行電信上的業務。

伯曼補充，愛立信如今認罪並繳納超過10億美元的罰款，清楚向所有企業表明，以這種方式做生意無法被容忍。愛立信表示已審查反貪腐的項目，會加強舉措來改善自身的道德操守與承諾。