629名巴基斯坦女子賣到中國剝削　父母收錢「女兒成苦命新娘」

▲人口販運的受害者面臨各種剝削。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／編譯

翻過一頁又一頁的文件，《美聯社》（Associated Press）獨家取得由巴基斯坦調查人員編制的名單，可見629名巴國少女與婦女被當成新娘賣到中國。不過，中國外交部則表示不知情這份名單。有人權工作者認為，巴國為了與中國保持密切的經濟關係，一直試圖壓下人口販運的爭議。

《美聯社》掌握的名單可見，629名巴國女性被賣到中國，這是自2018年女性遭販運以來，最具體的數字。巴國調查人員編制清單，旨在打擊人口販運活動，然而，調查單位的行動幾乎已經停滯。知情官員表示，巴國政府害怕此舉會損害與北京的關係，所以向下施壓。

針對人口販子所展開的最大案件以失敗收尾。10月，巴國旁遮普省費薩拉巴德市（Faisalabad）法院宣判，31名被指控走私人口的中國公民無罪。依據要求匿名的法庭人員與一名警方調查人員說法，起初受到警方問話的數名女子拒絕作證，她們不是面臨威脅就是賄賂，最後選擇保持沉默。

基督徒活動人士伊克巴爾（Saleem Iqbal）透露，政府也向聯邦調查局（FIA）的人員施加「巨大壓力」，有些官員甚至被調離單位。對此，巴國內政與外交部拒絕回應。

幾名知情的高級官員說，調查人口販運的進度變得緩慢，調查人員感到挫折，當地媒體還被要求減少相關報導的篇幅。由於擔心遭到報復，他們要求匿名。

一名官員感嘆，「沒有人做任何事來幫助這些女孩。」他說，非法勾當的情況仍在持續，人性到底在哪裡，「為什麼？因為他們知道可以僥倖逃過。當局不會堅持追查，每個人都被要求不要調查，現在人口販運的情形正在加劇。」

中國外交部在給《美聯社》的聲明中表示，並不知情這份清單，中巴政府支持兩國人民依據法律自願組成幸福的家庭，同時，對於任何非法跨境婚姻的行為「零容忍」，會堅決打擊。

今年早些時刻，《美聯社》一項調查揭露，巴國的少數基督徒成為中間人的目標，有心人士付錢給貧窮的父母，藉此讓這些家庭的女兒成為新娘並賣到中國，有些還只是少女。來到中國，有些女子遭受孤立或虐待，還有人被迫賣淫，她們經常聯繫家人，希望能夠回家。

人權工作者觀察到，巴國試圖對於人口販運的議題保持沉默，避免危害與北京日益密切的經濟關係。回首過去數十年，中國一直是巴國堅定的盟友，特別是在與印度的緊張關係方面，中國提供巴國軍事援助，如今，巴國在「一帶一路」框架下又接受大量金援。

9月，巴國聯邦調查局發送名為「偽造的中國婚姻案件」報告給總理伊姆蘭（Imran Khan），內容提及52位中國公民與20位巴國同夥的行為，其中包括31名獲得無罪釋放的人士，其他案件的嫌犯之後也獲准保釋並離開巴國。

非政府國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）本月發布報告，記錄緬甸新娘被賣到中國的情形，這種行為正在擴大，巴基斯坦、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、尼泊爾、北韓與越南都成為人口販運的來源國。