「馬桶要沖15次」川普抱怨節能設備　還怪省電燈泡讓他橘橘的

▲美國總統川普想要放寬節能標準。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6日在白宮表示，他希望針對全國的省水標準進行審查，因為各地的水槽、沐浴等的設備都存在問題，「人們沖馬桶的次數是10次、15次，而不是一次，結果最後使用更多水。」他還說，美國環保署（EPA）正考慮他的建議。

《今日美國》（USA TODAY）、《路透社》報導，川普在白宮舉行中小企業領導會議表示，政府非常重視浴廁內的設備，「你在水量大的地方打開水龍頭，卻沒有得到任何水。」他聲稱，民眾沖馬桶的次數變成10、15次，結果只是用掉更多水資源，這在沙漠地區可能是好主意，但很多州其實並不缺水，雨水還很多。

環保署發言人阿布德（Michael Abboud）表示，機構正與其他部門合作，以便讓消費者能有更多浴廁產品的選擇。根據環保署網站指出，省下的每滴水都很重要，「至少40州的水資源管理人員預期，未來幾年可能發生地方、遍及全州或區域性的水資源短缺。」

川普還開玩笑說，白宮必須更換燈泡，新的燈光會讓膚色變橘，「我不想要看起來橘橘的。」事實上，他之前也發表過類似言論，還抱怨前總統歐巴馬（Barack Obama）實施的節能要求。

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