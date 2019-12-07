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經濟起飛2.0！台商回流大浪潮　台企銀增資需求上看百億元

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▲▼台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

▲台企銀若要擴大服務台商回台投資，增資需求約90到100億元左右。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀今年第3季法說會上提到，明年不排除以公開募集的方式現金增資；台企銀董事長黃博怡今（7）日表示，看好台商回流的大浪潮，台企銀更需要掌握商機，新增據點或者是擴大業務量，的確有增資必要，目前增資需求金額大約是90億元～百億元。

今年台企銀已經完成50億元的增資，引進大股東國發基金，對於台企銀等於注入一股活水，不過根據台企銀的法說資料顯示，至今年第3季底，普通股權益比率為8.41%、第一類資本比率為9.65%、而資本適足率的比率12.94%。雖已經達到法定規定，普通股權益比率7%、第一類資本適足率8.5%、以及資本適足率10.5%的要求，但是要達到新設海外據點，還是有些差距。

請繼續往下閱讀...

台企銀今日舉辦「危老＋都更博覽會」，黃博怡接受媒體採訪時針對增資表達看法，他說，隨著台商回流投資的力道這麼強，台企銀一定要增設據點，如果透過遷徙分行，原址的客戶恐怕會有意見，所以要新增據點，台企銀一定要增資。

如果台企銀要增設分行，各項資本適足率（包含普通股、第一類資本、一般資本適足率）要法定規範再增加2個百分點。黃博怡說，如果台企銀獲利好的話，還可以透過盈餘轉增資，但若要更快速些，還是要透過現金增資，現在台企銀資金差距還有90到100億元左右。

台商回流大爆發　廠辦都更具看頭　危老都更放款將暴增

根據統計，今年至目前都更與危老案件有310件，預計年底可望達500件，相較於過去，都更與危老的案件大約很難破50件，直至近3年才破百件，甚至達到數百件，黃博怡說台灣危老都更案「是爆發性成長」。

看好這波為老都更潮，台企銀今年危老都更的貸款有200億元，預計增加100億元，年增率達到50%，但黃博怡說這只是保守估計，不要給員工有太大的壓力。

為何近期為老都更需求旺呢？除了政府鼓勵之外，台商回台也是另一個助力。黃博怡說，雖然住宅的危老都更多集中在雙北市或者都會區，但是其他地區則是有更多的「廠辦都更」需求，尤其是台商回流浪潮已經啟動、帶動其他美日等國家投資台灣，對於廠辦需求的增加，黃博怡形容，這波台商回台所帶動的內需和外資投資，簡直是「經濟起飛2.0，」也將加快廠辦都更的速度。

▲▼台企銀舉辦「危老+都更」博覽會。（圖／記者吳靜君攝）

▲台企銀今日舉辦「危老+都更」博覽會。（圖／記者吳靜君攝）

小微企業放款　明年新增家數上看萬家

近期行政院也通過擴大「中小企業加速投資行動方案」原本框列200億元額度的貸款手續費補貼，擴大為千億元，顯示政府對扶植中小企業壯大的決心。在此氛圍之下，黃博怡則表示，台企銀鎖定「小微企業」融資，幫助小微企業、年輕人可以順利取得創業資金。

小微企業的條件是資本額在3000萬元以下的公司，原本台企銀至今年4月底止，對小微企業放款為2萬4000多家，至11月底已經達到2萬9000多家，預計年底可達3萬家，新增6000家。黃博怡表示，台企銀預計在3年內要增加到5萬家；明年應該也可以新增8000家，甚至達到1萬家。

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