台灣搶人才無競爭力　謝金河指出兩大關鍵制度出問題

▲ 財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

全球競爭越來越激烈，台灣也想在國際中吸引到高階人才與資金，但財信傳媒董事長謝金河指出，台灣在員工獎勵與租稅制度上，都相對沒有吸引力，因此認為政府必須更加彈性，設計更兩全、完善的制度，在這波搶才大戰中站穩腳步。

在人才獎勵制度上，謝金河認為，早期的「員工分紅配股機制」與現行「員工配股費用化」這兩制度，就是一個鐘擺、兩個極端，早期員工分紅配股雖帶來竹科榮景，但對員工激勵過度浮濫，造成侵蝕股東權益，更對股東、資本市場都造成很大傷害。因此後來資本市場就改成員工分紅配股要按照實價課稅，加上「員工配股費用化」，這個就變成過度嚴格，變成費用化以後，讓員工造成很大負擔，也失去激勵的效果。

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謝金河指出，台灣現在要去思考的就是，一方面要兼顧員工的激勵措施，一方面也要照顧股東的權益，在兩個最極端的鐘擺中間取一個平衡。他認為，台灣在未來在人才吸納的政策上，要全方位作考量，重新設計一個比較完善的制度。

▲ 謝金河認為，台灣的員工獎勵與租稅制度對高階人才較沒吸引力。（示意圖／pixabay）

謝金河也提到了台灣租稅制度上的問題。他表示，因為台灣是一個小型經濟體，在對外競爭過程當中，一定要非常注意香港跟新加坡的稅制，當香港的所得稅稅率只有17%、新加坡只有20%的時候，台灣達到40%，不但沒有對吸納高階人才造成吸引力，還讓台灣很多高階人才把帳掛在香港。他認為，在面對國際競爭的時候，台灣需要多參考、比較鄰國制度，提出有更有激勵作用的方針。

謝金河舉例，今年香港出現很多抗爭，雖然台灣想要吸納香港的資金跟人才，但一點都沒有辦法吸納得到，「因為租稅沒有任何吸引力」。因此希望台灣在大選完之後，大家要面對國際競爭，吸引最優秀的人才、資金願意來台灣，這時候在租稅制設計上，就要有更全方位的想法跟競爭力，才有辦法達成。

謝金河認為，台灣要變的非常柔軟，去順應世界潮流，要變得更加有彈性的機制。「在總統大選之後，要把台灣打造成一個有競爭力的國度，讓全世界好的人才願意到台灣來努力，把台灣當成一個平台，日本都這樣做了，台灣更加要迎頭趕上。」