越捷明年開通4航線！12/10-12/12限時優惠　祭百萬張0元機票

▲越捷航空推出3天的限時優惠。（圖／越捷航空提供）

記者李宜秦／台北報導

越捷航空今日宣佈，明年1月將開通4條新航線，包括西南方城市 - 芹苴至台北/首爾航線、越南高原城市 - 大叻至首爾以及越南首都 - 河內至峇厘島之航線。為慶祝新航線開通，越捷將自本月10日起至12日每天下午1到3點，祭出百萬張0元起優惠機票，適用飛航日、韓、泰等多國，使用時間長達10個月，要搶要快！

越捷航空表示，為歡慶新航線開通，12月10日至12月12日，每天下午1到3點，將祭出百萬張0元起優惠機票。所有優惠機票適用於越捷經營之國際航線包含越南至台灣、日本、南韓、香港、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸與柬埔寨以及泰越捷經營之所有航線。機票使用時間自明年1月3日至10月24日。

請繼續往下閱讀...

越捷航空表示，促銷機票亦可透過越捷官方臉書點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

▲越捷航空推出3天的限時優惠。（圖／越捷航空提供）

自明年1月10日起，越捷將營運芹苴-台北航線，提供每週4班來回班機。去程班機於12時40分從芹苴市起飛，並於17時10分抵台北；回程班機於18時10分從台北起飛，20時55分抵達芹苴（以上皆為當地時間）。

越捷針對大叻－首爾航線，自明年1月15日起，提供每週4班往返班機；芹苴－首爾航線，自明年1月16日起，提供每週3班往返班機。在兩條新航線開通後，將共有11條航線連接越南至韓國。

而河內－峇厘島航線，自明年1月16日起，越捷提供每日往返班機。屆時，越捷航空將會是首家開通河內至峇厘島之直飛航空公司，同時也是越捷第二條連接越南至峇里島航線。

越捷航空在台經營5年多，為目前營運最多航線連接越南、台灣及泰國，包括台北至河內/胡志明市/峴港/芹苴航線、台中/高雄至胡志明市/河內航線、台南至胡志明市，以及台中到曼谷航線，共10條航線。