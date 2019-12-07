加密女王發明「維卡幣」騙1350億　飛到雅典人就消失！弟將被關90年

實習記者曾筠淇／綜合報導

39歲的茹雅.伊戈納托娃（Ruja Ignatov）被稱為「加密女王」，她發明了「維卡幣」（OneCoin），並號稱能在2年內取代比特幣（Bitcoin）。她在短短幾年就讓40億歐元（約新台幣1350億元）的資金入袋，不過卻也從此人間蒸發，而這個維卡幣的計畫竟是一場龐氏騙局（Ponzi scheme），讓不少國際人士都受騙。

據BBC報導，在2016年6月上旬，當時36歲的茹雅.伊戈納托娃告訴眾人，她發明出具有革命性及顛覆性的加密幣，並命其為「維卡幣」。茹雅.伊戈納托娃表示，這個維卡幣是「比特幣殺手」，不久後就會稱霸幣圈，「過2年就不會有人再提比特幣了。」

▲Ruja Ignotova。（圖／翻攝自Facebook／Dr.Ruja Ignotova粉絲專頁）

茹雅.伊戈納托娃用各種華麗的名詞來包裝維卡幣，讓人被這樣的傳銷給哄騙，那些憧憬著能夠一夜暴富的人並不知道，其實維卡幣並沒有區塊鏈，就只是個虛假的產品而已，只是當他們意識到自己上當時，早已來不及。

曾有神祕人物接受採訪，並表示茹雅.伊戈納托娃其實也不知道維卡幣能這麼龐大，所以她在2017年就打算收手，只是當資金越來越多，一切就變成無法掌控的局面。失蹤的茹雅.伊戈納托娃在2017年飛到雅典後，就再也沒有她的消息、沒人找得到她。

美國司法部提出證據，證明茹雅.伊戈納托娃的弟弟康斯坦丁.伊戈納托夫（Konstantin Ignatov）也與這場騙局有關，雖然他表明自己也是被姐姐欺騙的受害者，但仍在美國被逮捕，且要面對的可能將是90年的刑期。

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