反送中全身而退…「高登」記者訪罷工遭法警射突圍彈　爆血小腿挖碎片

▲法國全國性大罷工演變成警民衝突。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

法國5日爆發歷史性全國大罷工，80多萬人上街抗議總統馬克宏提出的退休制度改革，癱瘓巴黎日常生活。對此，香港網媒「高登」6日在臉書發文，他們多名高登記者前往法國採訪罷工，卻被警方投擲「突圍彈」受傷。

綜合外媒報導，這是法國20幾年來最大規模的全國性罷工，抗議者包含老師、消防員、醫護人員、鐵路工人等80萬人，警方則派出6000名防暴警察驅散，爆發嚴重警民衝突，至少90人被捕。

對此，臉書「高登討論區 HKGolden」透露，他們派遣多名記者前往採訪法國大罷工，但卻因此受傷。其中，2名記者被警方投擲「突圍彈」炸傷手腳；1名記者則是在被迫逃跑時扭傷腳；1名記者被警方噴胡椒噴霧，之後再被踢傷；還有1名記者罹患感冒。

突圍彈又稱刺痛彈，在某些國家是屬於警察使用的進攻性手榴彈，用以擊退示威者。由於突圍彈恐造成嚴重傷害，一般都有明確使用規則。其中一名中彈記者就曝光照片，自己小腿遭突圍彈擊中，送醫才從小腿取出突圍彈碎片。

香港「高登」先前也曾深入現場採訪香港「反送中」示威運動，但當時並未傳出鹽中受傷，不料在法國卻遭到波及。對此，不少網友留言「希望不要有事啊」、「記者採訪真的要注意自身安全」、「早日康復！你們用生命來採訪，很尊敬你們，但以生命為先呀」、「強烈譴責法國警察」、「好可憐，去法國都要被黑警打」。

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