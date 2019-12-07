俄前線士兵揭「15分鐘沉睡密技」　一張椅子隔絕槍彈聲…秒補4hrs精力！

▲對前線士兵而言，「睡覺」是件奢侈的事。（圖／示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使不斷提到「睡眠對人體的重要」，但仍有些工作職務是無法讓自己長時間睡眠，或是安心睡眠。歐美國家不少在前線保家衛國，或是協防他國的士兵，睡眠對他們而言，幾乎可以說是奢侈，甚至在槍林彈雨中如何在最短時間得到最充足的睡眠也是一門學問。近期有俄羅斯士兵就分享了這項「秘密技能」。

綜合俄媒報導，被稱為是「軍事睡眠」的方法，基本上不需要靠任何外力輔助，僅單靠個人的「姿勢」來達成。俄羅斯士兵亞歷山大就表示，一般來說大約6周就可以得心應手這項機能，透過核心掌握呼吸、放鬆身體，就可以在最快時間入睡，且只需要15分鐘的睡眠時間，就可以換得4小時的好精神。

據悉，這項來自於美國心理學的研究結果，利用身體放鬆，將身體靠在椅背上、兩腿平放、雙手交叉放在胸前，並垂下下巴和肩膀、放鬆頭部肌肉、眼睛、臉骨、嘴唇與舌頭，接著進入到深沉緩慢的呼吸。

軍方人員也建議，在短暫睡覺前可以先喝一小杯咖啡，這樣在醒來時，可以增加精神，但也要特別注意，這樣的「秘密技能」不能帶給身體充分的休息，頂多只能帶來四小時的精神，如果可以還是要給身體足夠的休息時間。

此外，過去美國哈佛大學醫師偉爾（Andrew Weil）也發表一個「4-7-8」的快速入眠法，堪稱60秒內就可以入睡，首先先吸氣4秒、8秒呼氣，重複3次，一天做2次就可在1分鐘之內入睡，而原理就是透過重覆吸氣、憋氣、呼氣三動作，讓肺部充滿氧氣，而氧氣也會在體內流動讓身體放鬆減壓。