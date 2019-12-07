不願替政府扯謊脫歐「半真半假的陳述」　英國高級外交官請辭

▲脫歐難題讓英國外交官也請辭。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

英國駐美高級外交官霍爾（Alexandra Hall Hall）日前宣布請辭，她在3日的信中寫道，對於政治人物傳遞脫歐（Brexit）訊息的方式越來越失望，其中缺乏誠實，她再也不能散播有關脫歐「半真半假的陳述」（half-truths）。對此，英國外交部發言人則表示，不會回應單一辭職事件的細節。

CNN報導，就在12日英國舉行大選前一周，霍爾宣布辭職，她在信中抨擊英國政府處理脫歐的方式，再也不能代表她不信任的政治領袖「兜售半真半假的訊息」。霍爾是英國駐華府大使館的資深外交官，平時負責脫歐議題，她的請辭信函用詞強烈，直指被交付的任務「沒有完全誠實」，讓她越來越失望。

霍爾表示，英國領導人在脫歐議題上不願開誠布公，此舉破壞外交官的誠信。CNN取得她的信件，內容寫道她難以忍受個人的位置，也無法維持專業，她的離開跟反對或贊成脫歐無關，而是政策被執行的方式讓她沮喪。

在外交領域擁有33年經驗的霍爾，曾擔任英國駐喬治亞大使，她批評英國制度遭到破壞，英國在海外的民主聲譽也處於危險中。她寫道，領導人即使是面對自己的公民，也不願誠實解決脫歐涉及的挑戰與權衡，使用誤導或不誠實的論點來解釋各種不同的選項，「如果我們在國內不被視為維護這些核心價值，推動民主與法治的工作就會變得更困難。」

"I am also at a stage in life where I would prefer to do something more rewarding with my time, than peddle half-truths on behalf of a government I do not trust," - Top British diplomat Alexandra Hall Hall quits with Brexit tirade - CNN https://t.co/qMlk8f7JUa — Odeo Sirari (@OdeoSirari) December 6, 2019

「我也來到人生一個階段，我更傾向用我的時間做更有意義的事情，而不是代表我不信任的政府，傳播半真半假的東西。」雖然霍爾在信中沒有直接點名英國首相強生（Boris Johnson）或其他領袖，她確實擔憂自公投以來充滿分歧的英國政壇。

BBC報導，霍爾此前的職務內容，包括向美國議員解釋脫歐政策。事實上，外交官本就該保持中立，霍爾也強調她沒有站在脫歐哪一邊，她曾盡力完成自己的工作，試圖讓脫歐有完美成果。

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