不願替政府扯謊脫歐「半真半假的陳述」　英國高級外交官請辭

▲脫歐難題讓英國外交官也請辭。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合外電報導

英國駐美高級外交官霍爾(Alexandra Hall Hall)日前宣布請辭,她在3日的信中寫道,對於政治人物傳遞脫歐(Brexit)訊息的方式越來越失望,其中缺乏誠實,她再也不能散播有關脫歐「半真半假的陳述」(half-truths)。對此,英國外交部發言人則表示,不會回應單一辭職事件的細節。

CNN報導,就在12日英國舉行大選前一周,霍爾宣布辭職,她在信中抨擊英國政府處理脫歐的方式,再也不能代表她不信任的政治領袖「兜售半真半假的訊息」。霍爾是英國駐華府大使館的資深外交官,平時負責脫歐議題,她的請辭信函用詞強烈,直指被交付的任務「沒有完全誠實」,讓她越來越失望。

霍爾表示,英國領導人在脫歐議題上不願開誠布公,此舉破壞外交官的誠信。CNN取得她的信件,內容寫道她難以忍受個人的位置,也無法維持專業,她的離開跟反對或贊成脫歐無關,而是政策被執行的方式讓她沮喪。

在外交領域擁有33年經驗的霍爾,曾擔任英國駐喬治亞大使,她批評英國制度遭到破壞,英國在海外的民主聲譽也處於危險中。她寫道,領導人即使是面對自己的公民,也不願誠實解決脫歐涉及的挑戰與權衡,使用誤導或不誠實的論點來解釋各種不同的選項,「如果我們在國內不被視為維護這些核心價值,推動民主與法治的工作就會變得更困難。」

