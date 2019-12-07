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主動申請育嬰假！5個月後…千葉縣官員爆虐兒：拚命逗他了還一直哭

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▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子虐待自己4個月大的兒子。（示意圖／取自Pixabay）

 記者林瑩真／編譯

日本一名千葉縣廳職員涉嫌毆打僅4個月大的兒子，在6日被警方逮捕。警方調查，男子已向工作單位請了育嬰假，代表男嬰恐怕每天都遭受虐打。

綜合日媒報導，當地兒童諮詢所接獲醫院通報，「有一名受了很多傷的小男嬰」，4個月大的男嬰被送醫治療，雖然臉部只有輕傷，但頭部骨折、肋骨骨折、肺挫傷、肝臟損傷等，幾乎全身上下都有嚴重傷害。

兒童諮詢所報警後，警方在隔日逮捕了男嬰父親、23歲的石谷健二。警方調查，石谷健二於2014年進入千葉縣廳工作，2019年7月兒子出生後，他從8月1日起申請育嬰假，原本預計育嬰假休到12月27日，不料5日就被醫院揭發。

石谷健二隨後向警方坦承，「明明我拚命的哄他了，但他還是哭個不停，所以我就揍了他」。警方懷疑，因為石谷健二育嬰假時間不短，恐怕男嬰已經長期受到虐待。目前男嬰雖無生命危險，但仍在住院治療。

千葉縣廳總務部部長岡田慎太郎則說，石谷健二是積極想參與與而過程才主動請了育嬰假的職員，平時也開朗又認真，沒辦法相信這樣的事情。另外，由於日本男性鮮少參與育嬰，直到最近才逐漸興起男性請育嬰假的風潮，讓外界擔心其他想請育嬰假的男性恐會退縮。

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