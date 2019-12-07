健行遇暴風雪…英女失溫剩18度　「心跳停止6小時」奇蹟起死回生

▲他們健行遇上暴風雪 。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國女子奧黛莉舒曼（Audrey Schoeman）於11月與丈夫前往西班牙庇里牛斯山區健行，不料途中遇上暴風雪，奧黛莉因失溫症昏迷，接著心臟停止，不過，經過醫療團隊搶救，她在6小時後起死回生，重新恢復心跳，宛如奇蹟。

綜合外媒報導，34歲的奧黛莉跟丈夫洛昂（Rohan Schoeman）健行遇上暴風雪，奧黛莉先是說話、行動困難，接著逐漸昏迷，體溫已經降到攝氏18度，最後心跳停止。

洛昂形容，「我試著摸脈搏，我感覺不到呼吸，也感覺不到心跳」，一度以為奧黛莉早就死亡。醫療人員趕到後，立刻將奧黛莉送往到巴塞隆納市的瓦爾德希布倫醫院（Vall d'Hebron Hospital）急救，但當時奧黛莉已經沒有生命跡象。

主治醫師阿古多（Eduard Argudo）表示，奧黛莉的情況屬於失溫症狀，若心跳停止5分鐘，就會損害人類大腦，甚至危害性命，不過低溫反而保護了奧黛莉的身體。

醫院立刻使用體外膜氧合（ECMO，又稱葉克膜）設備，將奧黛莉血液抽出並注入氧氣，再把血液輸回體內，終於6個ˇ多小時後，奧黛莉身體逐漸變暖，這時才可使用去顫器電擊，讓奧黛莉恢復心臟跳動。

雖然奧黛莉手指還有些麻木，但之後會完全恢復，12天後也獲准出院。對此，奧黛莉醒來後第一句話是「我在這裡做什麼？」因為她並沒有失溫6小時的記憶，直到聽聞他人敘述，並查看失溫症案例，才明白自己有多幸運。

報導指出，奧黛莉心臟停止的時間創下紀錄，且順利起死回生也相當驚人，醫療團隊更稱此為「例外病例」，「作為一名科學家，我不喜歡這個詞，但它就像一個奇蹟」。

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