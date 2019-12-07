海軍基地傳槍響「4死8傷」沙烏地國王秒Call川普表哀悼！

▲佛羅里達彭薩科拉海軍航空基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）當地時間6日上午驚傳槍響，一名沙烏地阿拉伯空軍訓練生開槍，導致另外三人不幸喪生，自己也遭到警方擊斃。對此沙烏地阿拉伯國王沙爾曼隨即向美國總統川普致上哀悼。

根據《法新社》報導，該件槍擊案發生在基地的海軍航空站教學大樓，共有8人受傷，其中包括2名前往處理的警長副手。據悉，這名槍手是沙烏地阿拉伯部隊，是在彭薩科拉海軍航空基地接受訓練，外界所傳恐怕是恐怖攻擊，也隨即遭到《CNN》反擊，「在詳細調查尚未開始前，都不能太早下定論」。

而根據《路透社》報導，有匿名官員透露，槍手名為阿爾沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani），職等為少尉。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，槍手來自沙國，在911事件中有19人涉案，其中15人來自沙烏地阿拉伯，也都有在佛州的民航學校上過課，「槍手身為沙烏地阿拉伯空軍的一份子，來到我們的土地受訓，我們顯然對他有很多疑問卻無從得到回答。」

海軍上校金塞拉（Timothy Kinsella）說，槍手是飛航訓練生，是在基地上受訓的數百名外籍學生之一。槍擊案爆發後，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）立即致電川普，譴責這起槍擊案根本是「令人髮指的犯罪行兇者，不能代表沙烏地人民」。

川普也即在推特上發文，「沙爾曼剛打電話來表達他真誠的哀悼之意，並向在佛州彭薩科拉攻擊案中死傷戰士的親友表達同情」。

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