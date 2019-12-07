痛批彈劾調查「毫無根據」！　白宮拒絕出席下周眾院聽審會

▲ 川普拒絕配合國會調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院對總統川普（Donald Trump）發動彈劾調查，日前將厚達300頁的報告移交司法部門。眾院司法委員會正起草彈劾條款，預計下周在國會舉行進一步的聽證會。白宮對此致函司法委員會主席表示，將不會出席聽證會，敦促民主黨人立刻結束調查。官員也表示，川普政府認為沒有理由參與這項不公平的調查。

白宮法律顧問西博隆納（Pat Cipollone）寫給司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）的信函中稱彈劾過程是一場鬧劇，指控眾院民主黨人在毫無證據的狀況下推動彈劾條款，「你們的彈劾調查毫無根據，違反正當程序及基本公正原則。你們應該立刻結束調查，別再浪費時間舉行更多聽證會。」

西博隆納在信末提醒司法委員會，川普已經呼籲，若彈劾程序繼續下去，將在共和黨占多數的參議院展開公平審判。匿名白宮官員則向《路透社》指出，「因為調查程序不公，我們不認為有理由出席（聽證會）。我們沒有得到任何公平參與的機會。議長已經宣布預設的結果，不給我們傳喚任何證人的權利。」

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5日下令司委會起草彈劾條款，要求在聖誕節前全院表決。納德勒9日將召開聽證會，要求川普或川普律師在6日下午5時前決定是否出席，如今時限已經過去。堅決否認有不當行為的川普持續拒絕配合調查，同時要求前任及現任白宮官員不得出面作證或提供書面文件。

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