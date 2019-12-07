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罕見同時巡航「警告北韓」！　美軍2架偵察機昨飛臨朝鮮半島

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▲▼ 美軍兩架偵察機飛臨朝鮮半島。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

▲ 美軍偵察機出現在南韓上空。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓頻頻透過官媒提醒美國，無核化談判的年底大限將至，兩國緊張情勢漸升。追蹤飛機動向的「飛機守望」（Aircraft Spots）6日發現，美軍2架偵察機罕見地同時出現在南韓首爾及東海（日本海）上空。分析指出，美軍此舉除為觀察北韓有無進一步挑釁行動，也對平壤當局發出警告。

飛機守望6日指出，1架美軍RC-135V偵察機在南韓首爾、京畿道上空約31000英呎高度飛行。過去北韓發射短程飛彈前，被美軍視為電子偵察機隊主力的RC-135V曾飛臨南韓首都圈上空。

另1架美軍彈道飛彈偵察機RC-135S自沖繩嘉手納美軍空軍基地起飛，飛過日本內陸後在東海上空31000英呎處執行任務。分析指出，RC-135S出動是為觀察北韓是否有發射潛射彈道飛彈（SLBM）跡象，因此於東海北韓潛鑑基地附近偵察。RC-135S配備最尖端電子光學裝置，可遠端追蹤彈道飛彈軌跡。

《韓聯社》報導，2架美軍偵察機同時出現在朝鮮半島上空實屬罕見。美國總統川普（Donald Trump）日前揚言，若有必要會對北韓動武，引起平壤當局不滿。北韓人民軍總參謀長朴正天對此表示，若美國動用武力，北韓也將以武力應對。分析認為，美國掌握到北韓在年底前發動近一步挑釁行動的跡象，因此向朝鮮半島派初偵察機，以此警告北韓。

►才警告美國「聖誕禮物」　最新衛星圖曝：北韓測試「西海衛星發射場」引擎
►川普揚言「有必要會動武」　北韓軍總參謀長警告：將以牙還牙！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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