義大利前農業部長訪台　專訪中喊「是時候承認中華民國」被台人愛國心震撼！

▲義大利前農業部長錢益友訪台。（圖／翻攝自錢益友臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利前農業部長、參議員錢益友（Gian Marco Centinaio）日前訪台，對台灣的自由、民主留下深刻的印象，5日在義國智庫專訪中就表明，台義關係不該只在國會交流，應提升到政府內部，也呼籲「應該是義大利正式承認中華民國的時候了！」

根據《中央社》報導，義大利智庫「開創未來基金會」（Fondazione Farefuturo）公布錢益友的專訪內容，裡面提及他訪台時，感受到台灣對於義大利的熱情與渴望，而義大利也是台灣很重要的經濟夥伴，不管是雙邊投資，或是義大利企業把台灣作為進軍亞洲的門戶，合作空間相當廣。

錢益友也提到，訪台幾日最令他印象深刻的，是台灣人有很強的國家意識、民主素養也高，但看到香港示威的樣子也感到相當擔憂。而他在被問到義大利是否可以成為歐洲第一個幫助台灣脫離國際孤立的國家？錢益友也表示，「義大利不只可以，更必須這麼做」，台灣是民主國家也應該跟其他主權獨立的國家一樣，得到國際認可。

錢益友被問到義大利未正式承認台灣，是否會影響雙邊交流？他回應，台義關係不僅有商業，還有基礎建設、能源，人民互動也密切，所以需要更常規、完善的窗口，希望可以透過正式外交管道讓兩政府對話，「我認為現在就是時機，該承認台灣」。

錢益友（Gian Marco Centinaio）是義大利右派政黨「聯盟黨」（Lega）要角，11月21到26日率多位聯盟黨國會議員訪台，除拜會副總統陳建仁、立法院副院長蔡其昌、外交部長吳釗燮，也拜會經濟部、法務部、衛福部、海基會等多個單位。