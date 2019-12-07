飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」無頭半屍直接丟路邊！

▲菲律賓男子因為聽不懂英文，殺害女子挖腦配酒 。（圖／翻攝自tribune.net.ph）

記者陳亭伃／綜合報導

菲律賓民答那峨島（Mindanao）一名21歲男子巴格湯（Lloyd Bagtong），涉嫌殺害一名女子，警方循線找到他家，發現女性死者的頭顱，而被詢問到犯案原因，巴格湯荒唐的表示，因為自己聽不懂英文，而對方又不斷講英文，所以直接斬首後將腦挖出來當下酒菜。

根據英國《每日郵報》報導，當地居民5日在一處荒地發現一名女子的屍體，上半身赤裸、下半身穿牛仔褲，但卻是無頭屍，警方詢問下得知案發地點曾有人看到巴格湯跟一名女子走過，於是找到巴格湯的住處。然而就到巴格湯的住處時，發現他身上有一把園藝用的修剪大刀，而在其住處外發現女子的頭骨與帶血的上衣。

巴格湯對於警方盤查也絲毫不避諱，直接承認自己確實殺了該名女子。巴格湯表示，因為女子對他說英語，而酒醉又餓的他也聽不懂，所以就把女子殺害後，再將腦門挖開配飯吃，事後將頭骨丟在住家附近的小洞穴裡。

警方根據巴格湯所提供的線索找到女子的頭骨，並研判巴格湯家中的血衣是該名女子的，而在殺害後用衣服包著頭骨帶回家烹飪。據悉，巴格湯目前沒有固定職業，拘捕後將進行精神鑑定，但死者身分卻仍未有進展，希望附近居民或是有失蹤人口的家庭可以提供線索。