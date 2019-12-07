烤鴨老店全聚德淨收入大跌60%...高層頻換人　網狠批：落伍又難吃

▲全聚德烤鴨再有高層變動。（圖／翻攝自微博／全聚德王府井店）

記者錢玉紘／綜合報導

北京「全聚德」烤鴨創立於1864年，是遠近馳名的老店，但近年來出現管理階層大幅變動的消息，業績也暴跌，今年第三季度的淨收入比起去年同期跌了59.09%，讓老字號面臨巨大考驗。不過有許多中國網友指出，「全聚德」的服務品質和食物美味度根本都不及格，還狠批是「北京最難吃」。



全聚德在3日發布公告指出，公司董事會同意聘任周延龍為總經理，接替在11月27日提前離職的張力。這並非是全聚德今年首次出現高管人事變動，董事葉菲在今年7月也稱「工作原因」請辭，另外在2016年，全聚德曾創下一天出走四位元高管的紀錄。《新浪網》報導分析，高層變動頻繁，外界認為與全聚德業績持續低迷，及這家老字型大小餐飲企業的重組有關。

另外，從財務報表也可以清楚看到全聚德的困境，根據今年10月發佈的第三季度財報，2019年前三季度的實際營業收入為11.91億元，比去年同期減少12.62%；淨利潤為5260萬元，更是比去年同期少了59.09%。事實上，從2013年開始，全聚德就已經在走下坡，到2018年，營收降至17.77億元，淨利潤為0.73億元，比起2012年幾乎腰斬了一半。

▲全聚德面臨「品牌老化」問題。（圖／翻攝自微博／全聚德和平門店）

陸媒認為，目前全聚德面臨的最大問題是「品牌老化」，而周延龍過去曾擔任北京東來順集團的總經理，為了吸引並留住年輕客群，推出了火鍋品牌「涮局」，因此他瞭解老牌餐飲企業特性，在老餐廳轉型有相關經驗，可能就是全聚德看中周延龍的原因。



不過，財經專家宋清輝在微博上分析，全聚德在北京人心中已經落伍，甚至都不會請朋友去吃，「究其根源在於全聚德的行銷模式沒有跟上日新月異的消費結構的變化」，另外全聚德的產品雖然雖然保留了老字型大小傳承，但價格偏高，大大降低了消費者到店的頻率。



此外，全聚德在網友心中的評價普遍偏低，許多人毒舌評論指，「全聚德這麼有名為啥烤鴨不好吃」、「貴，而且並不比其他家好吃，沒意思」、「服務費那麼高但是服務品質並沒有多好」、「除了烤鴨還行，其他菜那叫一個難吃」、「貴還難吃，所以也就外地人去吃吧？」、「先把東西做好吃了，利潤自然顯現」。