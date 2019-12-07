　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烤鴨老店全聚德淨收入大跌60%...高層頻換人　網狠批：落伍又難吃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼全聚德烤鴨。（圖／翻攝自微博／全聚德王府井店）

▲全聚德烤鴨再有高層變動。（圖／翻攝自微博／全聚德王府井店）

記者錢玉紘／綜合報導

北京「全聚德」烤鴨創立於1864年，是遠近馳名的老店，但近年來出現管理階層大幅變動的消息，業績也暴跌，今年第三季度的淨收入比起去年同期跌了59.09%，讓老字號面臨巨大考驗。不過有許多中國網友指出，「全聚德」的服務品質和食物美味度根本都不及格，還狠批是「北京最難吃」。

全聚德在3日發布公告指出，公司董事會同意聘任周延龍為總經理，接替在11月27日提前離職的張力。這並非是全聚德今年首次出現高管人事變動，董事葉菲在今年7月也稱「工作原因」請辭，另外在2016年，全聚德曾創下一天出走四位元高管的紀錄。《新浪網》報導分析，高層變動頻繁，外界認為與全聚德業績持續低迷，及這家老字型大小餐飲企業的重組有關。

另外，從財務報表也可以清楚看到全聚德的困境，根據今年10月發佈的第三季度財報，2019年前三季度的實際營業收入為11.91億元，比去年同期減少12.62%；淨利潤為5260萬元，更是比去年同期少了59.09%。事實上，從2013年開始，全聚德就已經在走下坡，到2018年，營收降至17.77億元，淨利潤為0.73億元，比起2012年幾乎腰斬了一半。

▲▼全聚德烤鴨。（圖／翻攝自微博／全聚德和平門店）

▲全聚德面臨「品牌老化」問題。（圖／翻攝自微博／全聚德和平門店）

陸媒認為，目前全聚德面臨的最大問題是「品牌老化」，而周延龍過去曾擔任北京東來順集團的總經理，為了吸引並留住年輕客群，推出了火鍋品牌「涮局」，因此他瞭解老牌餐飲企業特性，在老餐廳轉型有相關經驗，可能就是全聚德看中周延龍的原因。

不過，財經專家宋清輝在微博上分析，全聚德在北京人心中已經落伍，甚至都不會請朋友去吃，「究其根源在於全聚德的行銷模式沒有跟上日新月異的消費結構的變化」，另外全聚德的產品雖然雖然保留了老字型大小傳承，但價格偏高，大大降低了消費者到店的頻率。

此外，全聚德在網友心中的評價普遍偏低，許多人毒舌評論指，「全聚德這麼有名為啥烤鴨不好吃」、「貴，而且並不比其他家好吃，沒意思」、「服務費那麼高但是服務品質並沒有多好」、「除了烤鴨還行，其他菜那叫一個難吃」、「貴還難吃，所以也就外地人去吃吧？」、「先把東西做好吃了，利潤自然顯現」。

ET快訊
辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」　2打擊壓垮她：過得很
上千人信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘虧220萬只收回2千...
閨蜜遭下藥性侵！好友「獻身當餌」願做全套　上演汽旅復仇記
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烤鴨老店全聚德淨收入大跌60%...高層頻換人　網狠批：落伍又難吃

斯洛伐克公寓氣爆釀嚴重火警...至少5死40傷！住戶曾聞到瓦斯味

美國「非農職增加26.6萬個」帶動美股氣勢！道瓊大漲337點

快訊／CNN指沙烏地部隊受訓人員　涉嫌佛州海軍基地槍擊

馬爾地夫欠中國「427億」還不起！　尋求外交解決重組債務

「美中協議近了」！庫德洛：若條件不好　川普隨時準備退出

更新／佛州海軍航空基地驚傳槍擊！　大門緊急關閉…至少4人死亡

南韓發起「母子保健援助」　擬透過世衛組織供北韓「500萬美元」援助

薩摩亞麻疹危機63死　反疫苗論者鼓吹「木瓜葉療法」被捕

更新／佛州海軍航空基地驚傳槍擊！　大門緊急關閉…至少3人死亡

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

南湖大山、雪山、合歡山飄初雪！　民眾興奮見銀白世界：剛好逢假日

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

老媽超怕狗狗...讓步「同屋不相見」　一周後疼爆！起床就找牠親煮鮮食

彰化6浪汪遭毒殺...脫肛+口吐白沫　浪愛志工泣訴：到底誰這麼惡毒！

烤鴨老店全聚德淨收入大跌60%...高層頻換人　網狠批：落伍又難吃

斯洛伐克公寓氣爆釀嚴重火警...至少5死40傷！住戶曾聞到瓦斯味

美國「非農職增加26.6萬個」帶動美股氣勢！道瓊大漲337點

快訊／CNN指沙烏地部隊受訓人員　涉嫌佛州海軍基地槍擊

馬爾地夫欠中國「427億」還不起！　尋求外交解決重組債務

「美中協議近了」！庫德洛：若條件不好　川普隨時準備退出

更新／佛州海軍航空基地驚傳槍擊！　大門緊急關閉…至少4人死亡

南韓發起「母子保健援助」　擬透過世衛組織供北韓「500萬美元」援助

薩摩亞麻疹危機63死　反疫苗論者鼓吹「木瓜葉療法」被捕

更新／佛州海軍航空基地驚傳槍擊！　大門緊急關閉…至少3人死亡

吳亦凡「真實體重」曝光！胖成大媽3個月瘋狂甩肉　一看數字他傻了

林姿妙專訪／從單親媽媽到宜蘭大家長　「該省則省、該用則用」

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！　經紀人認2打擊壓垮她：過得很糟

卡神楊蕙如idcc集團驚見「游錫堃PTT帳號」　站方公告刪除

烤鴨老店全聚德淨收入大跌60%...高層頻換人　網狠批：落伍又難吃

林姿妙專訪／爭取高鐵東延　下一步要恢復停駛40年太平山森林火車

嘴饞邊緣人限定！日本風靡「一人章魚燒機」插上電腦就能加熱

《與惡》再發威！新加坡AAA奪最佳編劇「唯一獲獎台劇」

上千人信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘虧220萬只收回2千...氣哭整晚

歷史7千年！專家揭「古代起司」製作：法國古老模具曝光

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

國際熱門新聞

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

馬爾地夫欠中國「427億」還不起！

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

牧師把汽油當聖水灑　信徒成焦屍

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

即／佛州海軍基地發生槍擊事件

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

黑猩猩大逃亡！50人驚恐圍捕...竟是工讀生

薩摩亞麻疹63死　反疫苗論者被捕

南韓擬透過世衛組織　提供北韓500萬美元援助

白宮顧問庫德洛：美中協議近了

斯洛伐克公寓大火　至少5死40傷

更多熱門

相關新聞

妹想吃烤鴨！高雄男：再給妳凹我王八　下秒反轉萬人讚

妹想吃烤鴨！高雄男：再給妳凹我王八　下秒反轉萬人讚

高雄一名男網友分享回家和妹妹的互動，結果獲得熱烈迴響，吸引超過1.2萬人按讚，「羨慕有哥哥的妹妹」、「真好的哥哥。」也有人說，「有哥哥真的很好，我也有三個哥哥，幾乎有求必應。」

烤鴨睡著引發大火　慘賠百萬還挨告

烤鴨睡著引發大火　慘賠百萬還挨告

讓兒隨地小便　父：尿一下會怎樣

讓兒隨地小便　父：尿一下會怎樣

生日禮是「吃剩骨頭」　她卻超開心

生日禮是「吃剩骨頭」　她卻超開心

婚宴退燒華泰飯店靠全鴨宴突圍　搶攻小吃跨世代商機

婚宴退燒華泰飯店靠全鴨宴突圍　搶攻小吃跨世代商機

關鍵字：

全聚德烤鴨周延龍

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

爆乳網紅「激凸逛街」實驗　路人表情逐漸「變了」

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

「雄中周子瑜」3年前爆紅！近況曝光驚呆網

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面